Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema hat ihre rund 4.700 mittelständischen Partnerbetriebe nach ihren Favoriten in der privaten Pflegeversicherung gefragt.

So funktioniert die Befragung

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um Quantität, da die Partnerbetriebe gebeten werden, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten im Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Im zweiten Teil der Umfrage sollten dann Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit bewertet werden. Zu erwarten wäre, dass die am meisten im Neukundengeschäft genutzten Anbieter auch qualitativ hoch bewertet werden. Dem ist aber regelmäßig bei Vema-Umfragen nicht so, ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Aktuelle Umfrage mit geringer Beteiligung

Aktuell befragte die Vema ihre Partner und Genossen nach deren favorisierten Anbieter in den Bereichen Pflegetagegeld und Pflegerente. Die Beteiligung an der Umfrage muss mit 266 beziehungsweise 150 Stimmen als eher dürftig eingeschätzt werden. Welche Rolle die Sparte für die Vema-Partner spiet, ist nicht bekannt. Der Verbund selbst weist aufgrund der hohen Kosten und der unzureichenden gesetzlichen Absicherung auf die Wichtigkeit in der Kundenansprache hin.

Pflegerentenversicherungen am Markt ein Außenseiter

Allerdings geht die Vema mit keinem Wort auf den völlig unterschiedlichen Stellenwert der Produkte im Markt ein. Pflegerentenversicherungen spielen im Vertrieb, mit wenigen tausend verkauften Einheiten jährlich im Markt keine relevante Rolle. Viele große Gesellschaften haben sich nicht im Portfolio. Das Produkt wird zudem regelmäßig als zu teuer kritisiert, nicht nur von Verbraucherschützen. Bei der Pflegetagegeldversicherung sieht das fraglos anders aus.

Umfrage Pflegetagegeld – Allianz dominiert

Bei Pflegetagegeld-Policen wird gegen den Nachweis der Pflegebedürftigkeit ein vereinbarter fester Geldbetrag für jeden Pflegetag gezahlt. Das Tagegeld wird unabhängig von den tatsächlichen Belastungen durch die Pflege überwiesen.

Der diesjährigen Umfrage der Vema-Makler landete die Allianz mit 27,82 Prozent der Nennungen deutlich vorn. Es folgen die Hallesche (11,65 Prozent) und Hansemerkur (7,14 Prozent). Im Vergleich zur vergangenen Befragung hielten die beiden erstplatzierten Unternehmen ihr Ranking, die Hansemerkur katapultierte sich hingegen nach oben. Neueinsteiger in der Top-10 ist die Barmenia.

In Sachen qualitative Bewertung liegt die Allianz ebenfalls mit einem Mittelwert von 1,62 vorn. Herausragend werden hier die Produktqualität und die Antragsbearbeitung benotet. Es folgen Ideal (1,63) mit einem absoluten Spitzenwert bei der Erreichbarkeit und die Ergo-Tochter DKV (1,75). Auffällig im Ranking ist der schwache Wert der Axa (2,23).

Quelle: VEMA e.G.

Umfrage Pflegerentenversicherung – Ideal am häufigsten genannt

Bei der Pflegerentenversicherung wird im Fall der Pflegebedürftigkeit eine lebenslange Pflegerente ausgezahlt. Die Höhe der Leistung bestimmt sich durch das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit. Das Produkt basiert auf dem Prinzip der Kapitaldeckung, wie es bei Lebensversicherungen üblich ist.

Klarer Sieger ist die Ideal, bei der das Produkt in Portfolio eine wichtige Rolle spielt. 48 Nennungen (32 Prozent) entfielen auf die Berliner. Es folgen Swiss Life (16,67 Prozent) und Allianz (16 Prozent). In Sachen Mittelwert ist der Münchener Verein top (1,71), vor allem aufgrund der besten Erreichbarkeit. Aufgrund der wenigen abgegeben Stimmen ist Aussagekraft aber insgesamt gering.