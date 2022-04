Wohngebäude, Hausrat, Fahrrad Versicherungsmakler setzen auf diese 10 Anbieter

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen mehr als 4.100 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten.

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die Favoriten in der Todesfallabsicherung: Die Versicherungsmakler beurteilten die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von Hausrat-, Wohngebäude- beziehungsweise Fahrradversicherungen.

Die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung zählen zu den wichtigen privaten Sachversicherungen. Nicht zuletzt die Hochwassererkatastrophe im vorigen Juli zeigte, wie wichtig die passende Absicherung in diesen Bereichen für den deutschen Verbraucher ist. Die Studienautoren der Vema fragen: Wer kann es sich beispielsweise nach einer Überschwemmung oder einem Brand leisten, alle Möbel neu anzuschaffen? Oder gar ein ganzes Haus aus Eigenmitteln neu aufbauen zu lassen?

Und als Folge der Corona-Pandemie wird auch der Schutz für das eigene Hab und Gut immer wichtiger: Aufgrund des stärkeren Bewusstseins für den Klimawandel und der breiten Markteinführung von E-Bikes hat das Fahrrad einen unerwartet starken Nachfrage-Boom erfahren. Deutschlands Kunden haben noch nie bereitwillig so viel Geld für ein Rad ausgegeben. Das führt zu einem gesteigerten Bedürfnis, das Transportmittel sowie Freizeit- und Sportgerät umfangreich abzusichern – auch unterwegs.