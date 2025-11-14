Knapp 300 Makler der Vema haben für die Produktbereiche D&O und Cyber ihre drei meistgenutzten Anbieter gewählt. Die Spezialversicherer Markel und Hiscox dominieren das Ranking.

Meistgenutzte Anbieter im Neugeschäft Das sind die Vema-Maklerfavoriten bei D&O und Cyber

Die Maklergenossenschaft Vema hat ihre fast 5.000 Partnerbetriebe nach deren favorisierten Anbietern im Bereich der D&O (Managerschadenhaftpflicht)- und Cyberversicherung befragt. Gemeint sind damit die drei im Neugeschäft meistgenutzten Anbieter in dem jeweiligen Produktbereich. Mit dieser Begrenzung möchte der Maklerverbund nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Aus Vema-Sicht gehören sowohl die D&O- als auch die Cyberversicherung längst nicht zum Alltagsgeschäft für jeden Versicherungsmakler. Beide Sparten böten daher ein enormes Vertriebspotenzial, weshalb es sich lohne, damit zu befassen. Gestützt wird diese These auch dadurch, dass nur 270 beziehungsweise 297 Makler an den Umfragen teilnahmen.

Eigentlich zwei getrennte Bewertungen

Trotz des Namens geht es bei dieser und anderen der sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten also zuvorderst um die Quantität. Im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit der jeweils drei am wichtigsten eingeordneten Versicherungsgesellschaften der Vema-Partner für das Neugeschäft nach Schulnoten bewertet.

Zu erwarten wäre, dass die Anbieter mit den höchsten Marktanteilen auch qualitativ hoch bewertet werden. Das ist bei den Vema-Umfragen aber häufig nicht der Fall – ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Die Ergebnisse

Das sind die Top 3 der Nennungen in der D&O-Versicherung:

Markel (28,96 Prozent) Hiscox (19,87 Prozent) VOV (12,79 Prozent)

Quelle: VEMA e.G.

Das sind die Top 3 der Nennungen in der Cyberversicherung:

Markel (30,37 Prozent) Hiscox (18,52 Prozent) Stoik (12,22 Prozent)