Klassik- oder Indexpolice? Oder fondsgebunden, mit beziehungsweise ohne Garantie? Die Auswahl an Rentenversicherungen ist groß. Welche Anbieter die jeweils besten Produkte haben, zeigt eine aktuelle Umfrage unter deutschen Vermittlern: Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre mehr als 4.500 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 32.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen.

In der jüngsten Umfrage ging es um die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von Rentenversicherungen der Produktkategorie klassisch/klassiknah (siehe unten). Zunächst sollten die Vema-Partner ihre drei wichtigsten Versicherer für das Neugeschäft angeben. Demnach liegt die Allianz weit vorne, gefolgt von den Mitbewerbern Alte Leipziger und Volkswohl Bund. Mit jeweils einstelligen Prozentwerten liegen die Lebensversicherer LV 1871, Stuttgarter, Continentale, Ideal, Axa, die Bayerische und Hansemerkur dahinter.

Die 10 meistgenutzten Versicherer

Für ein zweites Ranking haben die Makler den Gesellschaften Schulnoten von eins bis sechs gegeben. Die Teilnehmer sollen dabei jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten. Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Hier liegt die Bayerische mit der Durchschnittsnote 1,4 vorne, da insbesondere ihre Produktqualität als gut bewertet wird. Es folgen die Mitbewerber Ideal, LV 1871, Stuttgarter, Volkswohl Bund, Alte Leipziger, Continentale, Allianz und Hansemerkur. Nur bei der Axa steht eine Zwei vor dem Komma.

Die besten Anbieter von Klassik-Policen

Damit laut Vema negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, waren nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. „Das Ranking der Versicherer findet ausschließlich nach Gewichtung der vertrieblichen Wichtigkeit statt, damit getroffene Aussagen zu den Qualitätskriterien auch durch eine gewisse Anzahl an Stimmen Aussagekraft erhalten“, erklären die Vema-Tester. „Es kann in niemandes Interesse sein, wenn beispielsweise eine einzige überaus begeisterte Einzelbewertung einen Versicherer auf den ersten Platz hievt, diese Ansicht aber von keinem weiteren Makler geteilt wird.“

„Die Frage, weshalb nicht die qualitativ besten Tarife auch am häufigsten verkauft werden, lässt sich mit Blick in eine andere Branche sicher sehr anschaulich beantworten“, heißt es von der Genossenschaft weiter. Und nennt als Beispiel: „Die Mercedes S-Klasse ist mit Sicherheit eines der besten Serienautos, die man kaufen kann. Dennoch verkaufen sich deutlich mehr VW Golf. Weil am Ende immer noch der Kunde entscheidet, welcher Schutz ihm ausreicht und was er gewillt ist, zu zahlen.“