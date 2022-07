Private Krankenversicherungen Auf diese Zusatzversicherer setzen Versicherungsmakler

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema mit Hauptsitz im oberfränkischen Heinersreuth befragt in regelmäßigen Abständen ihre inzwischen mehr als 4.100 mittelständischen Partnerbetriebe mit insgesamt rund 28.000 Personen, wie sie einzelne Produktgeber aus unterschiedlichen Sparten einschätzen. Hierzu sollen sie jeweils sowohl die Qualität der Produkte und Antragsbearbeitung als auch die Policierung der jeweiligen Gesellschaften bewerten.

Außerdem werden die Partnerbetriebe nach ihren Erfahrungen im Leistungsfall gefragt. Damit negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht das Ranking dominieren, sind nur die drei meistgenutzten Anbieter in der jeweiligen Sparte zu nennen. In der jüngsten Umfrage ging es um die Favoriten in der Krankenzusatzversicherung: Die Versicherungsmakler beurteilten die am deutschen Markt vertretenen Anbieter von stationären, ambulanten beziehungsweise Zahn-Zusatzversicherungen.

Denn eine gute Gesundheitsversorgung ist im Fall der Fälle viel wert. Das ist den meisten Verbrauchern hierzulande spätestens infolge der Corona-Pandemie bewusst geworden. Viele wünschen sich, von Spezialisten behandelt zu werden und im Krankenhaus möglichst ungestört genesen zu können. Beliebteste Krankenzusatzsparte ist und bleibt aber wohl die Zahnzusatzversicherung, um den Schutz der Gesetzlichen Krankenkasse nach den eigenen Wünschen zu erweitern.

Bei den aktuell befragten Vermittlern schneidet der Anbieter Barmenia jeweils am besten ab. Das gilt sowohl für die dentale als auch die stationäre und ambulante Krankenzusatzversicherung. Dort belegt die Allianz hingegen jeweils den dritten Rang. Unterschiede gibt es jedoch auf dem Platz des Vize-Siegers: Bei der Zahn- und der stationären Zusatzversicherung nimmt ihn jeweils die Arag ein. Und bei den ambulanten Zusatztarifen die Signal Iduna.