Vema-Vorstand Hermann Hübner „Die geplante DIN 77230 ist ein Rückschritt“

Bis zum 8. August lief die Frist für Stellungnahmen zum Entwurf einer DIN-Norm 77230. Die Norm, die laut Plan Ende 2018 in ihrer Endfassung vorliegen soll, will einen Standard für die Finanzberatung setzen. Sie gibt Vermittlern und Beratern eine Anleitung an die Hand, mit der sie eine erste Diagnose zur Finanzsituation ihrer Kunden stellen können.

An der Ausarbeitung der Norm beteiligten sich deutsche Versicherer, Vertriebsorganisationen, Maklerpools, Produktanbieter und Verbraucherschützer. Federführend war das Defino Institut für Finanznorm, über das sich laut Plan interessierte Vermittler in Zukunft auch zertifizieren lassen können.

Das Vorhaben stößt allerdings nicht auf ungeteilte Gegenliebe. So hat der Versicherungsmakler und Chef der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft Hermann Hübner verlauten lassen, dass er in der angestrebten Norm keine Verbesserungen des Ist-Zustands zu erkennen vermag. DAS INVESTMENT veröffentlicht Hübners Stellungnahme hier im Wortlaut: