Die Maklergenossenschaft Vema steigt als Aktionärin beim Maklerpool BCA ein. Die Partnerschaft ist als Gegengewicht zu Private-Equity-finanzierten Poolstrukturen angelegt.

Der Maklerverbund Vema Versicherungsmakler Genossenschaft steigt als Aktionärin beim Maklerpool BCA ein. Laut BCA-Angaben übernimmt Vema 9,9 Prozent der Anteile – das Maximum, das die Eigentümerstruktur des Maklerpools zulässt. Verkäufer sind die Knörrer GmbH und die BBG Betriebsberatungs GmbH. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt.

Vema und BCA kooperieren bereits seit 2023. Mit dem Anteilserwerb wollen sie noch näher zusammenrücken und ihre Zusammenarbeit ausbauen. Inhaltlich gehe es dabei etwa um einen Investmentzugang für Vema-Makler: Dieser soll gesichert und erweitert werden.

Inwiefern BCA-Makler von der Partnerschaft profitieren, wird in der Mitteilung nicht explizit erwähnt. Konkrete Beispiele für die weitere Zusammenarbeit sollen jedoch im Laufe des Jahres folgen, stellt BCA in Aussicht. „Die Zusammenarbeit schafft eine Win-Win-Win-Situation für die beiden Organisationen und die angeschlossenen Makler“, sagt BCA-Vorstand Frank Ulbricht.

BCA: „Offen für Zusammenarbeit mit weiteren unabhängigen Dienstleistern“

Für die BCA passt der neue Anteilseigner ins Bild: Haupteigentümer des Pools sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, wie Barmenia, Ideal oder Signal Iduna. Kein einzelner Aktionär darf mehr als 9,99 Prozent der Anteile halten. Mit Vema kommt nun eine genossenschaftlich organisierte Maklerorganisation in den Gesellschafterkreis. Beide Organisationsformen – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und Genossenschaft – teilen die Grundidee, dass nicht externe Kapitalgeber, sondern die Mitglieder beziehungsweise Träger selbst im Mittelpunkt stehen.

Diese Linie will man bei der BCA offenbar weiterverfolgen. „Die BCA ist offen für eine vertiefte Zusammenarbeit und Kooperation mit weiteren unabhängigen Dienstleistern im Markt, die daran interessiert sind, langfristig für das Geschäftsmodell der Investment- und Versicherungsvermittler aktiv zu bleiben“, sagt Aufsichtsratschef Ralf Berndt. Man wolle sich „unabhängig von kurz- oder mittelfristigen Kapitalmarktinteressen“ halten - womit Berndt deutlich auf große Pool-Wettbewerber anspielt, bei denen Private-Equity-Investoren eingestiegen sind – etwa Fonds Finanz (HG Capital) oder Blau Direkt und Netfonds (Warburg Pincus).

Die Meldung über den engeren Zusammenschluss mit der Vema kommt zu einem bewegten Zeitpunkt für den Pool: Vorstand Bastian K. Roeder, erst seit November 2024 zuständig für Versicherung, Vertrieb und Marketing, wird seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie kürzlich bekannt wurde. Das Versicherungsressort sollen nach seinem Ausscheiden einstweilen die beiden weiteren Vorstände, Frank Ulbricht und Roman Schwarze, weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Über BCA und Vema

BCA, 1985 gegründet und mit Sitz in Oberursel, zählt rund 8.800 angeschlossene Vertriebspartner und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. Der Pool bietet nach eigener Auskunft Zugang zu mehr als 200 Versicherungsanbietern und über 8.000 Investmentfonds. Zur BCA-Gruppe gehört auch die BfV Bank für Vermögen, die Vermögensverwaltungsstrategien und ein Haftungsdach anbietet.

Vema wurde 1997 von Versicherungsmaklern gegründet und befindet sich ausschließlich im Eigentum der Mitglieder. Mehr als 5.000 mittelständische Maklerbetriebe sind dem Verbund angeschlossen. 2025 schüttete Vema 14,5 Millionen Euro an ihre Mitglieder aus. Anfang des Jahres löste Andreas Brunner den langjährigen Vorstandschef Hermann Hübner ab.