Fidelity International 26.03.2019 Lesedauer: 6 Minuten

ANZEIGE

Verantwortungsvolles Investieren Mehr Werte fürs Portfolio

Das Verständnis von „Werten” in einem Portfolio ist so unterschiedlich wie die Anleger selbst. Vielen ist es wichtig, neben dem Marktwert auch persönliche Werte in die Anlageentscheidung mit einzubeziehen. Ein ESG-Ansatz hilft ihnen dabei, meinen die Experten von Fidelity International.