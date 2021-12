Verantwortungsvoll verbrauchen Credit Suisse und Lombard Odier präsentieren ESG-Aktienfonds

Anleger sollen mit dem Fondsangebot am Erfolg von Aktiengesellschaften teilhaben können, die verantwortungvolles Konsumieren ermöglichen. „Der Fonds investiert in Unternehmen, die von den Veränderungen profitieren können, die sich durch den Übergang in eine nachhaltigere Weltwirtschaft ergeben“, sagt Marisa Drew, als Chefin Impact Advisory and Finance Department der Credit Suisse für nachhaltige Strategien zuständig.

Dieser Fonds richte sich an Anleger, die ihre Investitionen auf diejenigen Themen abstimmen wollen, die ihnen am Herzen liegen und die sie unter Umständen bereits durch ihre Konsumentscheidungen unterstützen, so Drew weiter.

Lombard Odier soll den Fonds thematisch beraten.