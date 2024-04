Der Verband der Firmenpensionskassen (VFPK) äußert Bedenken gegen den aktuellen Gesetzesvorschlag zum „Generationenkapital“ – und das, obwohl der Verband grundsätzlich die Stärkung der Altersvorsorge durch zusätzliche Kapitaldeckung und Investitionen in Sachwerte befürwortet.



Die Kritikpunkte des VFPK sind: Der Plan, die Investments vollständig durch Fremdkapital zu finanzieren. Die Mitarbeiter des VFPK stufen dies als hochspekulativ und riskant ein.



„Das Modell der Bundesregierung erinnert stark an die Strategien eines aggressiven Hedgefonds. Bekanntermaßen ist jedoch das Risiko schuldenfinanzierter Kapitalanlagen erheblich und steht nicht im Einklang mit unserem Verständnis von verantwortungsvoller Finanzierung eines Generationenkapitals“, so Helmut Aden, Vorstandsvorsitzender des VFPK, der zudem im Vorstand des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes die Finanzierungspläne sitzt.



Die Rolle des Staates als Unternehmer sowie Aktieninvestor sieht der Verband...