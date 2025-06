Andreas Jahn ist neuer Vorsitzender des Präsidiums des Verbands öffentlicher Versicherer (VöV). Der 56-Jährige bisherige Vize folgt auf Wolfgang Breuer (63), der im Zuge einer planmäßigen Rotation sein Amt als Präsident des VöV niedergelegt, aber Mitglied des Präsidiums bleibt.

Neuer Vizepräsident wird Ulrich Knemeyer (61), Chef der VGH Versicherungen. Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Marc Knackstedt (Öffentliche Versicherung Braunschweig), Stefanie Schlick (Sparkassen-Versicherung Sachsen) sowie Frank Walthes (Konzern Versicherungskammer).

Lange Karriere in der Versicherungsbranche

Jahn ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender der SV Sparkassenversicherung. Seit 2012 ist er Mitglied des Vorstands und leitete zunächst das Ressort Vertrieb. Vor seiner Zeit bei der SV war Jahn in verschiedenen Führungspositionen bei der Ergo Group tätig, unter anderem als Vorstandsmitglied der Vorsorge Lebensversicherung, Leiter der Bankenkooperation und Leiter der Konzernentwicklung. Seine Karriere begann er bei der Victoria Versicherung, wo er auch seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte. Jahn studiere an der Universität Köln Betriebswirtschaftslehre und promovierte dort am Seminar für Versicherungslehre.

Zu seinem neuen Posten sagt Jahn: „Ich freue mich darauf, die neue Aufgabe an der Spitze des Verbands zu übernehmen und die öffentlichen Versicherer bei allen wichtigen Entscheidern mit starker Stimme zu positionieren“, sagt Jahn. „Insbesondere bei den Vorhaben der neuen Bundesregierung zur Absicherung von Elementarschäden sowie der Altersvorsorge ist es wichtig, dass praktikable und effektive Lösungen gefunden werden.“

Vorgänger Breuer sieht öffentliche Versicherer bestens aufgestellt

Zum Ende seiner fast sechsjährigen Amtszeit berichtete Breuer über eine aus seiner Sicht stabile Markt- und anhaltend positive Ertragsentwicklung der öffentlichen Versicherer im Geschäftsjahr 2024. Die Gesamtbeitragseinnahmen der zugehörigen Unternehmen erhöhten sich über alle Sparten um 4,8 auf insgesamt 23,4 Milliarden Euro. Das entspricht laut VöV einem Marktanteil von rund 10 Prozent.

„Die öffentlichen Versicherer sind mit ihrem regional orientierten Geschäftsmodell bestens aufgestellt und haben sich damit als zweitstärkste Versicherungsgruppe in Deutschland behauptet“, sagte Breuer, der Vorstandsvorsitzenden des Provinzial-Konzerns ist.