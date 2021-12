Verband unabhängiger Vermögensverwalter: EU-Pläne zum Anlegerschutz sind nicht finanzierbar

„Da eine nochmalige Aufstockung der Beiträge nicht zumutbar ist, wird der nationale Gesetzgeber um eine grundlegende Neuordnung der Anlegerentschädigung wohl nicht vorbeikommen“, so der Verband. Ein wesentlicher Kritikpunkt des VuV an der Richtlinie sind fehlende Vorgaben in Bezug auf die unterschiedlichen Risikoklassifizierungen innerhalb der Wertpapierhandelsunternehmen. „Unabhängige Vermögensverwalter haben grundsätzlich keinen Zugriff auf Kundengelder“ erklärt Nero Knapp, geschäftsführender Justiziar des Verbands. Das Risiko eines Entschädigungsfalles sei daher so gut wie ausgeschlossen. Diese Tatsache müsse sich in den Beiträgen zur Entschädigungseinrichtung widerspiegeln.