Verbraucherkreditrichtlinie in handlicher Form für Berater

Themen des 26-seitigen Leitfadens „Verbraucherkreditrichtlinie richtig umsetzen“ sind das Umsetzungsgesetz und sein Geltungsbereich, besondere Vertragsformen und die neuen Informationspflichten in der Werbung, Beratung sowie im Darlehensvertrag. Zusätzlich erhalten die Leser der Broschüre einen Online-Service mit Formularen und aktuellen Gesetzestexten.Berater erhalten zudem in einer einstündigen Online-Schulung Tipps und Hinweise für die Beratungspraxis. Durch die Verknüpfung von Online-Präsentation und Telefonkonferenz soll es den Teilnehmern möglich sein, Fragen während der Schulung direkt an den Experten Volker Grabis, den Autor der Broschüre, zu stellen.„Das aktuelle AfW-Vermittlerbarometer hat ergeben, dass jeder dritte Vermittler auch Verbraucherkredite vermittelt. Im Jahr 2008 umfasste der Bestand der Konsumentenkredite in Deutschland rund 224 Milliarden Euro. Für gut informierte Finanzberater ist das somit ein wichtiger Markt und eine gute Chance, Kunden an sich zu binden“, umreißt Wolfgang Kuckertz, Vorstand der Going Public Akademie für Finanzberatung die Relevanz des Themas.Die Broschüre kann beim Verlag LexisNexis für 10,60 Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden. Eine Anmeldung für das Online-Seminar ist unter www.going-public.edu möglich. Auch eine Leseprobe der Broschüre steht online bereit.Hintergrund: Kreditnehmer sollen durch das Umsetzen der Verbraucherkreditrichtlinie stärker geschützt werden. So können Verbraucher nun in allen 27 Mitgliedsstaaten jedes Kreditangebot mittels eines einheitlichen Standardformulars vergleichen. Die Werbung und vorvertragliche Informationspflichten unterliegen seit dem 11. Juni 2010 europaweiten Vorgaben. Berater die Informationen vorenthalten oder sogar falsche Auskünfte erteilen, sind unter Umständen sogar schadenersatzpflichtig.