Verbraucherportal Die 5 besten BU-Tarife für Studenten

Wie können sich Studierende am besten gegen die Berufsunfähigkeit versichern? Das Verbraucherportal 1A fasst mehrere Studien zusammen und kürt die 5 besten Studenten-BU-Tarife.

Eine BU-Versicherung lohnt sich auch für Studenten. Denn geben sie aus gesundheitlichen Gründen ihr Studium auf, steht ihnen nicht einmal die Erwerbsminderungsrente der deutschen Rentenversicherung zu.

Doch welche Versicherer bieten die besten BU-Tarife für kleines Geld? Das Verbraucherportal 1A fasst mehrere Studien zusammen, bei denen die Qualität der Versicherungsbedingungen, das Beitragsniveau sowie das Verteuerungsrisiko und die Einschätzung der Solidität und Finanzstärke durch verschiedene Analysehäuser untersucht wurde. Anhand der gesammelten Ergebnisse halten die Verbraucherschützer folgende fünf Tarife für besonders empfehlenswert.

Platz 5: Volkswohl Bund 1 / 5