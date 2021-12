In einem Brief an die beiden Fraktionschefs der großen Koaliton Volker Kauder (CDU/CSU) und Peter Struck (SPD) fordert der Vorstand des Verbraucherschutzes, Gerd Billen, ein Verbot von Derivaten. Das berichtet "Spiegel Online". "Uns stellt sich die Frage, wieso solche Papiere, die in anderen Ländern aufgrund ihres Risikos erst garnicht zum Vertrieb zugelassen wurden, in Deutschland in großem Stil vertrieben werden dürfen", schreibt Billen.