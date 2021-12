Verbraucherschützer hadern mit Bafin-Rundschreiben VZBV sieht weiterhin Fehlanreize bei Finanzberatung

In einem Rundschreiben hat die Finanzaufsicht Bafin die neuen gesetzlichen Rechtsvorschriften beim Vertrieb von Versicherungen im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) konkretisiert.

Nun hat sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) im Rahmen des Konsultationsverfahrens zum Rundschreiben der Bafin geäußert.

Insgesamt fällt das Fazit der Verbraucherschützer ernüchtert aus (hier geht es zum Download der Stellungnahme). Auf Kritik stößt vor allem, dass die Umsetzung der IDD-Richtlinie in deutsches Recht nicht genügend darauf einwirke, dass es aufgrund hoher Provisionen zu Fehlanreizen in der Kundenberatung komme.

„Im Versicherungsbereich sind die Private Krankenversicherung und die Lebensversicherung durch die Art und Weise der Vergütung des Vertriebs im Besonderen anfällig dafür, Fehlanreize für den Verkauf dieser Versicherungsprodukte zu setzen“, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: „Der VZBV hat hier im Rahmen der IDD-Umsetzung ein Provisionsverbot gefordert.“

„Unzulängliche Lösungen“

Zwar erkenne das Rundschreiben „die besondere Gefahrenlage bei der privaten Krankenversicherung und der Lebensversicherung an“, berichten die Verbraucherschützer, das Schreiben gebe aber nur „unzulängliche Lösungen“ wie mit dem Interessenkonflikt umzugehen sei.

Zur Vergütung in der privaten Krankenversicherung äußert sich der VZHH so (grau unterlegt im Wortlaut):

Bei der substitutiven Krankenversicherung wird der Provisionsdeckel in Paragraf 50 VAG als ausreichend angesehen. Hier wird lediglich auf die Höchstgrenze der an den Vermittler in einem Geschäftsjahr insgesamt zu zahlenden Provision (Paragraf 50 Paragraf 50 Abs. 1 Sätze 3 und 4 VAG) insgesamt abgestellt.

Entscheidend ist vielmehr der Fehlanreiz für den einzelnen Vertragsabschluss nach Paragraf 50 Abs. 1 S. 1 und 2 VAG. Hiernach ist es zulässig, dass der Vermittler drei Prozent der Bruttobeitragssumme (der über 25 Jahre hochgerechneten Erstprämie ohne den Zuschlag gemäß Paragraf 149 VAG) erhält. Danach sind Provisionen in Höhe von 8 Monatsbeiträgen zulässig, was ausgehend von einer durchschnittlichen Prämie von 300 Euro eine Abschlussprovision von ungefähr 2.000 Euro zur Folge hat.