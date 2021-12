Verbraucherschützer und Gewerkschaften warnen „Versicherungsmarkt hat bei der BU-Absicherung versagt“

Weil das so ist, fordern Marktakteure wie Verbraucherschützer, man solle zum gesetzlichen System zurückkehren. „Aus unserer Sicht muss man da von einem Versagen des privaten Versicherungsmarktes sprechen“, so Boss. Schützenhilfe kommt von den Gewerkschaften: „Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass die zentralen Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Erwerbsunfähigkeit in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen abgesichert sein sollten“, sagt Markus Hofmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht das anders: „Es ist die Geschäftsgrundlage der Lebensversicherer, möglichst allen Risikogruppen bezahlbaren Versicherungsschutz zur Absicherung ihrer Arbeitskraft anzubieten“, sagte ein Sprecher der Süddeutschen Zeitung. Der Verbandstipp: Die Police so früh wie möglich abzuschließen, um vom guten Gesundheitszustand zu profitieren, der günstige Preise verspricht. Allerdings werde sich die Niedrigzinsphase mittelfristig preistreibend auswirken.