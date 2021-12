Verbrauchertrends 2019 Intelligente Lautsprecher, Indien und mehr Bewusstsein für Gesundheit

Der „digitale Verbraucher“ wendet sich sprachgesteuerten Geräten zu. Die in Indien entstehenden Konsumgütermärkte bieten attraktives Wachstum. Starke Marken wie Gesundheit und Wellness stehen zunehmend im Vordergrund. Diese Trends zeichnen sich im Jahr 2019 als wichtige Anlagefaktoren aus.

Gefragt sind jetzt intelligente Lautsprecher

Während sich einige kurzfristig orientierte Anleger im vierten Quartal von der Verkaufswelle im IT-Sektor und bei Wachstumsaktien im Allgemeinen haben erschrecken lassen, sehen längerfristig orientierte Anleger in dem niedrigeren Bewertungsniveau eine günstige Gelegenheit, Positionen in den von ihnen bevorzugten Aktien aufzustocken. Wir konzentrieren uns deshalb auf Technologie-Unternehmen, die auf die enorme Verbrauchernachfrage nach sprachgesteuerten Geräten setzen.

Intelligente Lautsprecher wie Google Home und Alexa von Amazon sind ein wichtiger Bestandteil des Internets der Dinge, das im Haus vorhandene Geräte wie intelligente Fernseher, Kühlschränke, Heizkörperthermostate und Haussicherheitssysteme verbindet. Sprachsteuerung ist der neueste Schritt auf dem Weg, die Nutzung von Technologiesystemen zu erleichtern. Denn sie ist einfacher, schneller und intuitiver als das Tippen auf einer Tastatur.

Bei den Verbrauchern findet diese neue Technologie rasche Verbreitung. In den USA besitzen mittlerweile ca. 25 Prozent der Haushalte mindestens einen intelligenten Lautsprecher. Wir rechnen damit, dass dieser Trend, angeführt von den englischsprachigen Märkten, auch in anderen Ländern an Dynamik zunehmen wird. In absehbarer Zeit erwarten sie in anderen Ländern eine ähnlich starke Verbreitung wie in den USA. Chinesische Plattformen bilden die Technologie bereits nach, um das hier bestehende Wachstumspotenzial zu nutzen. In Unternehmen zu investieren, die sprachgesteuerte Technologien ermöglichen, ist nicht ohne Risiko. Zu berücksichtigen sind dabei regulatorische Faktoren wie die Verschärfung einschlägiger Vorschriften in der EU und die auf Umsatzerlöse erhobene Digitalsteuer.

Für uns ist klar, dass die Aufsichtsbehörden laufend überprüfen werden, wie die großen Anbieter mit Informationen umgehen, die von Geräten wie zum Beispiel dauernd eingeschalteten intelligenten Lautsprechern gesammelt werden. Um das Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen deshalb ihre Investitionsausgaben in Bereichen wie der Datensicherheit aufrechterhalten und in einigen Fällen erhöhen. Doch ungeachtet der Anstrengungen, die Datennutzung stärker zu regulieren, halten wir die Wachstumsstory hinter sprachgesteuerten Technologien nach wie vor für überzeugend.

Verbraucher in den Schwellenländern: Indien steigt in der Gunst, während sich Chinas Wachstum verlangsamt

Trotz der Wachstumsverlangsamung in China geht von Verbrauchern in den Schwellenländern nach unserer Überzeugung enormes Wachstumspotenzial aus. In den letzten zehn Jahren war China die große Wachstumsstory. Inzwischen sind die Konsumgütermärkte des Landes wesentlich weiter entwickelt und durch intensiven Wettbewerb geprägt. Wir richten unseren Blick deshalb zunehmend auf das Wachstum der Konsumgütermärkte in Indien.

Der Subkontinent, der China in Bezug auf Urbanisierung und Konsumfreudigkeit vielleicht zehn Jahre hinterherhinkt, hat nach Überzeugung der beiden Anlageexperten inzwischen auch dank seines raschen Bevölkerungswachstums hervorragende Aussichten zu bieten, während Chinas Bevölkerung kaum noch zunimmt. Viele der in den letzten zehn Jahren in China beobachteten Entwicklungen zeigen sich jetzt in Indien – angetrieben durch Faktoren wie die Verstädterung und die rasant steigende Verbrauchernachfrage nach hochwertigen Nahrungsmitteln und nach Gütern des täglichen Bedarfs. Einzelhandelskanäle hingegen entwickeln sich zunehmend zum Massenmarkt.

Wir haben deshalb Positionen in ähnlichen Unternehmen aufgebaut wie denen, deren Aktien unser Team vor zehn Jahren in China erworben hat. Dazu gehören solche mit einzigartigen und effizienten Vertriebskanälen, Branchenführer in Bereichen wie Supermärkten und insbesondere Nahrungsmittelproduzenten (wie z. B. Keksfabriken). Unternehmen mit einer starken Präsenz, beispielsweise in Form zahlreicher Ladengeschäfte in den Haupteinkaufsstraßen und/oder einer beherrschenden Stellung im Online-Handel, finden ebenfalls ihre Aufmerksamkeit.

Auch wenn in Chinas Konsumgütermärkten ein harter Wettbewerb herrscht, sind wir uns einig, dass China nach wie vor ein riesiger Markt mit einigen interessanten Gelegenheiten ist, auch wenn diese heute seltener sind. Indien befindet sich in einer früheren Wachstumsphase – ein Faktor, der mit größeren Risiken, aber auch größeren Chancen verbunden sein kann. Während China dabei ist, den Schwerpunkt seiner Wirtschaft vom Export in Richtung des rasch wachsenden Binnenkonsums zu verlagern, ist Indien nach wie vor eine stärker nach innen ausgerichtete Volkswirtschaft mit relativ hohem Binnenkonsum. Das ist ein Faktor, der angesichts der wachsenden Schicht inländischer Konsumenten das Wachstumspotenzial unterstreicht.