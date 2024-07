Wenn in den nächsten Wochen wieder knapp eine halbe Million Auszubildende ins Jobleben starten, verfügen viele junge Menschen erstmals über ein eigenes Einkommen: Die durchschnittliche tarifliche Ausbildungsvergütung in den 328 anerkannten oder als anerkannt geltenden Ausbildungsberufen betrug 2023 in Westdeutschland immerhin 1.068 Euro pro Monat. Außerdem sind Schulabgänger dann nicht mehr grundsätzlich über ihre Eltern versichert, betont aus aktuellem Anlass die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH). Um weiterhin ausreichenden Versicherungsschutz zu haben, sollten Azubis im Bedarfsfall entsprechende Verträge abschließen. Die folgenden Policen sind demnach zum Einstieg in den Beruf sinnvoll:

„Wichtig: Haftpflichtversicherung“

„Unverzichtbar ist eine Privathaftpflichtversicherung“, erklärt Sandra Klug, Abteilungsleiterin Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen bei der VZHH. Denn diese Police springt ein, wenn der oder die Versicherte einem Dritten einen Schaden zufügt. Häufig sind Auszubildende im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung der Eltern mitversichert, wenn sie sich in der ersten Berufsausbildung befinden. „Ist das nicht der Fall, sollten Auszubildende unbedingt eine eigene Privathaftpflichtversicherung abschließen“, mahnt Klug. Für Azubis gebe es bereits entsprechende Angebote für eine Prämie in Höhe von etwa 40 Euro pro Jahr. Das sei „eine Investition, die sich im Schadensfall auszahlen kann, da eventuelle Schadensersatzansprüche leicht hohe Summen erreichen können“.

„Empfehlenswert: Berufsunfähigkeitsversicherung“

Sandra Klug © Privat

„Ratsam ist auch der Abschluss einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung, die dann einspringt, wenn Versicherte aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr zu mindestens 50 Prozent in ihrem zuletzt ausgeübten Beruf tätig sein können“, so Klug. Da in den ersten Berufsjahren keine und danach nur unzureichende Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen, ist eine private Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit sinnvoll. Die Beiträge werden unter anderem nach Berufsgruppe und individueller Vorerkrankung berechnet. Für so manchen Lehrling könnte das zu teuer sein. „Hier fehlt es an einer ausreichenden staatlichen Absicherung der Erwerbsunfähigkeit“, kritisiert Klug.

„Verpflichtend: Kranken- und Pflegeversicherung“

Auszubildende sind in der Regel gesetzlich krankenversichert. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sind zu etwa 95 Prozent identisch, können sich aber durch zusätzliche Satzungsleistungen unterscheiden. Hierfür verlangen sie als Aufschlag auf den allgemeinen GKV-Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent einen individuellen Zusatzbeitrag zwischen 0,90 (BKK Firmus) und 3,28 Prozent (KKH). „Bei der Wahl einer Krankenkasse sollte der Beitragssatz jedoch nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Weitere Faktoren wie Beratung, Service, Erreichbarkeit und besondere Satzungsleistungen wie spezielle Vorsorgeuntersuchungen oder kostenfreie Impfungen sollten Auszubildende außerdem berücksichtigen“, so Klug.

„Optional: Hausratversicherung“

Wenn Auszubildende in eine eigene Wohnung ziehen und höherwertige Einrichtungsgegenstände anschaffen, kann sich eine Hausratversicherung lohnen, denn sie schützt im Falle von Feuer- und Leitungswasserschäden, Einbruch oder Vandalismus. „In den meisten Fällen ist eine Hausratversicherung zum Start der Ausbildung noch nicht so wichtig. Erst wenn der Hausrat größer wird und die angeschafften Gegenstände teurer sind, ist die Hausratversicherung zu empfehlen“, sagt Klug. Mit dieser Aussage dürfte die Kritikerin der Versicherungsbranche selbst auf Kritik stoßen – zum Beispiel bei Vermittlern, für die junge Erwachsene traditionell eine wichtige Zielgruppe im Versicherungsvertrieb darstellen.

„Nicht alle Policen ergeben Sinn“

Noch mehr Kritik dürfte die Verbraucherschützerin mit ihrer Kritik an den Vertriebsstrategien der Branche auf sich ziehen: „Gerade zu Ausbildungsbeginn treten immer wieder Versicherer und Banken an Auszubildende heran, locken mit günstigen Angeboten oder weisen auf die schlechte Altersvorsorge hin“, berichtet Klug. „Auszubildende sollten sich davon nicht verunsichern lassen. Nicht jede Versicherung muss sein – und auch nicht jede Geldanlage lohnt bei niedrigem Einkommen.“ Diesen Risikohinweis haben wir zum Anlass genommen, nachzuhaken.

„Totaler Quatsch und überflüssig“

„Es gibt Versicherungen, die kein Mensch braucht, weil sie nie Sinn ergeben. Dazu zählt zum Beispiel jede Form kapitalbildender Lebensversicherungen und alle Kombiprodukte. Die Berufsunfähigkeitsversicherung sollte beispielsweise immer selbstständig abgeschlossen werden“, sagt Klug auf Anfrage von DAS INVESTMENT. „Totaler Quatsch und überflüssig ist auch eine Handyversicherung. Denn einziges Ziel einer Versicherung sollte es sein, den finanziellen Super-GAU abzuwenden. Bei einem kaputten Smartphone sollte man im Schadensfall einfach auf ein günstigeres Modell ausweichen.“

„Verbraucher nicht vernünftig aufgeklärt“

Zur besonderen Vorsicht mahne sie auch bei Angeboten der betrieblichen Altersversorgung (bAV). „Wir erleben es nämlich immer wieder, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hierzu nicht vernünftig aufgeklärt werden.“ Denn die bAV-Eigenanteile fließen aus dem Bruttoeinkommen, sodass zwar Steuern und Sozialabgaben gespart werden. Doch durch diese sogenannte Entgeltumwandlung sinken die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Weil die Betriebsrente in der Auszahlphase nachgelagert zu versteuern ist, handele es sich lediglich um eine Verschiebung der Steuerzahlung ins Rentenalter.

„Kosten können die Rendite aufzehren“

„Die oft hohen Produktkosten führen zu einer schlechten Rendite“, ergänzt Klug. Das gelte auch für vermögenswirksame Leistungen der Arbeitgeber, die nur noch selten in voller Höhe ausgezahlt würden. „Bei Verträgen mit kleinen Raten können die Kosten die Renditen aufzehren. Auch wenn es geschenktes Geld ist, gilt es, nicht blind einen Vertrag abzuschließen. Denn es besteht immer die Gefahr, an einen Falschen zu geraten.“ Der klassisch vergütete Versicherungsvermittler verdiene ja nämlich – im Gegensatz zu einem Honorarberater – grundsätzlich nur bei Abschluss eines Vertrags die Provision. „Die Beratung ist in Wahrheit ein Verkaufsgespräch und muss nicht bedarfsgerecht sein“, so Klugs Fazit.