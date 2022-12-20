Happige Honorare Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor Tarifoptimierern

Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor der Nutzung von sogenannten Tarifoptimierern, die versprechen, einen günstigeren PKV-Tarif für zu finden. Oft führen solche Dienstleister eben nicht zum besten Vertrag.

Zum Jahreswechsel werden die Beiträge für viele Verbraucher mit einer privaten Krankenversicherung (PKV) steigen. Betroffene, die ihre Kosten senken möchten, können in einen anderen Tarif ihrer Versicherungsgesellschaft wechseln, aber die Suche danach ist oft schwierig. Unternehmen, die als Tarif- oder Beitragsoptimierer bezeichnet werden, versprechen, einen günstigen Tarif für Versicherte zu finden. Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt jedoch vor diesen Dienstleistern und rät zur Vorsicht.

Oft schließen Verbraucher auf diesem Weg nicht den für sie besten Vertrag ab und sparen tatsächlich Geld, sagen die Verbraucherschützer. Ein Erfolgshonorar für den Tarifoptimierer werde bei der Kalkulation meist nicht berücksichtigt. Üblicherweise berechnen sie ein Honorar von etwa der jährlichen Ersparnis. Wenn ein neuer Tarif zum Beispiel 100 Euro pro Monat weniger kostet, zahlen Versicherte in der Regel einmalig 1.200 Euro an den Dienstleister.

Preiswerte PKV-Tarife gehen oft auch mit einem höheren Selbstbehalt oder einer reduzierten Erstattung der Regelsätze einher. Versicherte zahlen somit unter Umständen sogar zeitweise mehr für medizinische Leistungen. Eine weitere Möglichkeit, den PKV-Beitrag zu senken, sei der Wechsel in einen Tarif, bei dem Arztrechnungen nur bis zum Regelhöchstsatz erstattet werden, raten Experten. Da aber Mediziner in begründeten Fällen auch mehr abrechnen dürfen, müssen Versicherte mit einem solchen Tarif unter Umständen allein für die höheren Kosten aufkommen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg rät daher, sich gut zu informieren und sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten zu lassen, bevor man eine Entscheidung trifft.