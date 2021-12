Redaktion 12.09.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Verbraucherzentralen und die Provisionsdebatte „Die Form der Bezahlung entscheidet nicht über die Qualität von Geldanlagen“

Die Verbraucherzentralen haben in Deutschland eine sehr starke Funktion und sind generell zu einer Art Kontrollinstanz geworden. Im Rahmen der Finanzberatung muss man allerdings genau hinschauen, findet Buchautor Norman Argubi. Denn die hohen Ansprüche, die die Verbraucherschützer an Beratung, Ausbildung & Co. haben, erfüllten sie oft selbst nicht. Und auch bei der Diskussion um ein Provisionsverbot übt Argubi Kritik an den Verbraucherzentralen.