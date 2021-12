Redaktion 28.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Verdacht auf Manipulation UBS suspendiert weitere Devisenhändler

Die UBS greift im Zuge der Ermittlungen wegen manipulierter Devisenkurse durch. Die Schweizer Großbank hat nach Angaben der "Financial Times" sechs weitere Händler von ihren Aufgaben entbunden oder sie in den Urlaub geschickt. Betroffen sind Mitarbeiter aus New York, Zürich und Singapur.