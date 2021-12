Verdacht auf Untreue und Betrug Polizei-Razzia bei schwäbischem Vermögensverwalter

Flex-Fonds-Zentrale in Schorndorf: Der Vermögensverwalter ist nach eigenen Angaben seit 1989 am Markt und managt Investments von mehr als 13.000 Anlegern. Das Unternehmen hat per Ende 2016 acht Beteiligungsfonds aufgelegt und dabei in rund 140 Objekte mehr als 600 Millionen Euro investiert. Die Fonds der Gesellschaft investieren in Immobilien in Deutschland und den USA sowie in Rohstoffe, Edelmetalle und erneuerbare Energien. | Foto: FLEX Fonds-Gruppe