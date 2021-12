Redaktion 19.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

Verdi-Chef Frank Bsirske „Es droht millionenfache Altersarmut“

Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft hat am vergangenen Freitag in Berlin eine Einkommensstudie vorgestellt. Verdi-Chef Frank Bsirske erklärte, es drohe „millionenfache Altersarmut, wenn es keinen Kurswechsel in der Rentenpolitik gibt“. Welche Gegenmaßnahmen Verdi vorschlägt.