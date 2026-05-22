Auf der Insurenxt in Köln warf Verdi-Gewerkschafterin Martina Grundler Versicherern vor, die Folgen des KI-Einsatzes für Beschäftigte systematisch kleinzureden.

Martina Grundler, Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen bei der Gewerkschaft Verdi: Während Versicherer kaum über den KI-bedingten Stellenabbau sprechen, sei die Sorge vor Arbeitsplatzverlust unter den Beschäftigten „allgegenwärtig“.

Auf der Versicherungsmesse Insurenxt in Köln ist in den vergangenen Tagen eine Debatte eskaliert, die die Branche bislang eher hinter verschlossenen Türen geführt hat: Wie viele Arbeitsplätze wird Künstliche Intelligenz tatsächlich kosten?

Sorge vor Arbeitsplatzverlust „allgegenwärtig“

Wie der Versicherungsexperte Stephan von Heymann in seinem Sachthemen-Blog berichtet, hat Verdi-Gewerkschafterin Martina Grundler den Versicherern bei einer Podiumsdiskussion auf der Messe öffentlich vorgeworfen, die Beschäftigungsfolgen des KI-Einsatzes systematisch kleinzureden. Grundler, Bundesfachgruppenleiterin Versicherungen bei Verdi, sagte demnach, intern kalkulierten die Unternehmen zwar längst massive Rationalisierungspotenziale – nach außen wollten davon aber die wenigsten sprechen. Die Sorge vor Arbeitsplatzverlust sei unter Beschäftigten „allgegenwärtig“.

Grundler hatte bereits vor der Veranstaltung ähnliche Töne angeschlagen. In einem Interview mit „Versicherungswirtschaft-Heute“ verwies sie auf den geplanten Stellenabbau beim Allianz-Dienstleister Allianz Partners, der seinen Schritt unter anderem mit KI begründet hatte, und warnte: „Die Allianz wird nicht das einzige Unternehmen bleiben. Wir würden uns in der Debatte mehr Ehrlichkeit wünschen, denn die Entwicklung ist komplizierter, als sie gerne dargestellt wird.“

Sachbearbeitung, Kundenservice und Schadenregulierung betroffen

Konkret schloss sie nicht aus, dass mehr Stellen wegfallen könnten, als durch natürliche Fluktuation abgefedert werden. Sie forderte zudem, dass Beschäftigte frühzeitig über geplante Veränderungen informiert werden, um sich gezielt weiterentwickeln zu können.

Besonders betroffen seien nach Einschätzung der Gewerkschaft standardisierte Prozesse wie Sachbearbeitung, Kundenservice und Teile der Schadenregulierung – Bereiche, in denen moderne KI-Systeme zuletzt erhebliche Fortschritte gemacht haben. Verdi fordert deshalb tarifliche Leitplanken für den KI-Einsatz, darunter Qualifizierungsprogramme, Mitbestimmungsrechte und langfristige Beschäftigungssicherung. Gesonderte Gespräche zwischen dem Arbeitgeberverband und Verdi zu den Folgen von KI laufen laut von Heymann bereits.

Ergo als Ausnahme: Offene Kommunikation über 1.000 Stellen bis 2030

Während die meisten Versicherer sich in der öffentlichen Kommunikation bedeckt halten, geht die Munich-Re-Tochter Ergo einen anderen Weg. Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2030 rund 1.000 Stellen in Deutschland abzubauen – verteilt auf etwa 200 pro Jahr – und gleichzeitig rund 700 Mitarbeiter umzuschulen. Betroffen sind laut Personalvorständin Lena Lindemann vor allem repetitive Tätigkeiten, „beispielsweise in der Telefonie, im Management von eingehenden Kunden-Schreiben oder der Schadensachbearbeitung.“

Das Prinzip dahinter ist bewusst synchronisiert: Ergo will den Stellenabbau erst dann vorantreiben, wenn die eingesetzte KI nachweislich die versprochenen Leistungen erbringt. Lindemann erklärte gegenüber „Bloomberg News“, man wolle nicht in eine Situation geraten, in der Stellen bereits abgebaut worden seien, die Technologie aber noch nicht das liefere, was man sich von ihr versprochen habe.

Mit Verdi vereinbarte Ergo zudem einen Kündigungsschutz bis Ende 2030; der Abbau soll ausschließlich über Altersteilzeit, Abfindungen und freiwillige Programme erfolgen.

Als zweite Säule der Strategie baut Ergo eine sogenannte Reskilling-Academy auf. Bis Ende 2030 sollen bis zu 700 Mitarbeiter die Einrichtung am Standort Düsseldorf durchlaufen, in der Regel über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten. Erste Umschulungen begannen im März. Die Logik dahinter: Wo KI in der Krankenversicherungs-Sachbearbeitung Personal überflüssig macht, wird im Wachstumsfeld Lebensversicherung nach Angaben des Unternehmens mehr Personal gebraucht.

KI erledigt auch qualifizierte Wissensarbeit

Dass Ergo damit strukturell aus der Reihe fällt, verdeutlicht der Verdi-Vorwurf auf der Insurenxt. Denn die Mehrheit der großen Versicherer investiert zwar Milliarden in KI, Automatisierung und digitale Prozessketten – kommuniziert wird darüber aber selten in konkreten Stellenzahlen. Gängige Formulierungen wie KI „unterstütze" Mitarbeiter, statt sie zu ersetzen, hält Verdi für unvollständig: Moderne generative KI greife längst nicht mehr nur in einfache Routinetätigkeiten ein, sondern zunehmend auch in qualifizierte Wissensarbeit.

Auf Veranstaltungen wie der Insurenxt selbst wird diese Spannung sichtbar: Während Unternehmen dort KI-Agenten und automatisierte Schadenbearbeitung offensiv präsentieren, bleiben konkrete Aussagen zu den personellen Konsequenzen laut von Heymann meist abstrakt.