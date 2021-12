Verfahren eingestellt? Bafin untersucht Mitteilung über den Deutsche-Börse-Chef

Die Ermittlungen gegen den Deutsche-Börse-Chef Chef Carsten Kengeter werden demnächst eingestellt, schrieb das Unternehmen am Dienstag in einer Ad-hoc-Mitteilung. Im Anhörungsschreiben der Staatsanwaltschaft allerdings soll kein Wort darüber stehen. Nun will die Finanzaufsicht Bafin Klarheit in diesen Fall bringen.