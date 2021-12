Vergleichsstudie Kundenorientierung Diese Lebensversicherer bieten den besten Kundenservice

Aus Kundensicht machen Cosmos Direkt, SV Sparkassen-Versicherung, Ergo und Aachen Münchener das Rennen in der aktuellen Service-Value-Vergleichsstudie Kundenorientierung. Sie sind die Lebensversicherer, die am kundenorientiertesten arbeiten und in allen vier Einzelkategorien sehr gute Werte erzielen konnte. Gut schnitten zudem Allianz, Alte Leipziger, R+V und Axa ab.Cosmos Direkt siegt sowohl in der Kategorie „Produkte“ und im „Preis-Leistungs-Verhältnis“. In der „Kundenberatung“ liegt die SV Sparkassen-Versicherung vorn. Beim „Kundenservice“ belegt Aachen Münchener den Spitzenplatz.Die Allianz kommt in der „Kundenberatung“ und im „Kundenservice“ auf sehr gute Werte. Die Alte Leipziger bietet ebenfalls eine sehr gute „Kundenberatung“, kann aber auch in der Kategorie „Produkte“ mithalten.Verglichen hat Service Value unter anderem die fachliche Kompetenz und die Vollständigkeit der Beratung. Denn nur wenn Unternehmen in diesen Kriterien überzeugen können, lassen sich Kunden binden. Allgemein scheinen Versicherte im Punkt „Erreichbarkeit von Mitarbeitern“ bereits recht zufrieden zu sein. Aufholbedarf gibt es hingegen beim Thema „regelmäßige Information“. In der Einzelkategorie „Preis-Leistungs-Verhältnis“ kritisieren Versicherte vor allem die mangelnde Kostentransparenz.Im „Service-Atlas Lebensversicherer 2014“ hat das Analysehaus Service Value die 15 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter untersucht. Die Studie hat 1.800 Kundenurteile zu 17 allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen in vier Einzelkategorien verarbeitet.