Vergütung So viel verdienen Auszubildende in der Versicherungsbranche

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat die tariflichen Ausbildungsvergütungen für das Jahr 2015 verglichen. Das Ergebnis: Zwischen den Ausbildungsberufen gibt es erhebliche Unterschiede in der Vergütungshöhe. So waren Azubi-Gehälter von westdeutschen Lehrlingen des Bauhauptgewerbes – dazu zählen beispielsweise Maurer – mit durchschnittlich 1.057 Euro im Monat besonders hoch.Aber auch die auszubildenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen befinden sich im oberen Teil der Verdienstskala für Lehrlinge. Das bedeutet, sie bekommen im ersten Ausbildungsjahr 919 Euro. Im zweiten Jahr gibt es 985 Euro und im dritten Jahr 1.054 Euro.Mit wesentlich weniger müssen hingegen Friseure und Floristen auskommen. Sie erhalten im Schnitt gerade einmal 494 beziehungsweise 587 Euro monatlich. Einen zusammenfassenden Überblick über die Ausbildungsvergütungen der verschiedenen Berufe finden Sie hier Seit 2012 sind die Ausbildungsvergütungen jedes Jahr überdurchschnittlich angestiegen. Laut BIBB soll das vor allem daran liegen, dass es in vielen Berufen einen großen Bewerbermangel gibt. Das betrifft insbesondere das Lebensmittelhandwerk, die Gastronomie und die Reinigungsbranche.