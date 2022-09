Formel scheint zu passen PS-starke Motoren bringen viele Punkte in Flensburg

Halter des Mercedes Coupé CLA haben die meisten Einträge in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox. Dazu werteten die Experten die Daten aller Versicherungsverträge aus, die über ihre Website abgeschlossen wurden.

100 Pkw-Modelle und 30 Marken mit den meisten Abschlüssen in den vergangenen zwei Jahren kamen in die Auswertung. Beim Mercedes CLA liegt der Anteil von Fahrern mit Flensburg-Punkten 70 Prozent über dem Durchschnitt. Auf Platz zwei folgt der Superb der tschechischen VW-Tochter Skoda. In der Breite beherrscht jedoch der Autobauer Audi die Liste. Mit dem A5, Q5, A1, A6, TT und A4 ist das Ingolstädter Unternehmen sechsmal in den Top-10 vertreten.

Dass sportlicher Stil, PS-starke Motoren und Punkte in Flensburg zusammengehören, lässt also auch diese Studie vermuten. Am Ende der Verivox-Skala finden sich hingegen die Kleinwagen und Familienautos ein. Auf den letzten beiden Plätzen stehen die B-Klasse von Mercedes und der Toyota Yaris.