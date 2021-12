Verkauf nur noch über die Hanse-Merkur Entlässt die CSS ihren Vertrieb?

Im Oktober 2014 hatte die Hanse-Merkur die Aktienmehrheit an der CSS Versicherung in Vaduz übernommen ( wir berichteten ). Nun scheint der liechtensteinische Versicherer seinen eigenen Vertrieb einstellen zu wollen. Wie Thorulf Müller weiter berichtet, soll der Vertrieb künftig über die Hanse-Merkur erfolgen.Wir haben bei der Hanse-Merkur nachgefragt. „Die Aussage, dass der gesamte Vertrieb der CSS Versicherung AG gekündigt wurde, wie Thorulf Müller behauptet, ist falsch", heißt es von den Hamburger Unternehmen. Die Hanse-Merkur plane – gemeinsam mit der CSS-Führung – die Gesellschaft vom Produktangebot und der vertrieblichen Ausrichtung her breiter aufzustellen. Und weiter: „Die CSS Vaduz kann zukünftig auf das Know-how der Hanse-Merkur im Markt mit Ergänzungsversicherungen für gesetzlich Krankenversicherte und die erfolgreichen Vertriebskanäle mit hoher Beratungsqualität zurückgreifen. Das wird sich positiv auf das Geschäft auswirken."