07.07.2014

Verkauf von Direktbank-Tochter Hypo-Vereinsbank will 500 Millionen

Die Hypo-Vereinsbank will ihre Direktbank-Tochter DAB verkaufen. An der Börse wird das Unternehmen mit rund 350 Millionen Euro bewertet. Die Hypo-Vereinsbank will aber 500 Millionen Euro.