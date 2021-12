Redaktion 15.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Verkaufstrainer rät Wie man Einwände kontert und verbale Angriffe pariert

„Hätte ich doch so reagiert…“ oder „Hätte ich doch geantwortet…“. Das denken wir oft verärgert, nachdem wir in einem Gespräch verbal „auf dem Schlauch“ standen. Durch eine gezielte Gesprächsvorbereitung lassen sich solche frustrierenden Situationen weitgehend vermeiden, wie Verkaufstrainer Ingo Vogel in einem Gastbeitrag erläutert.