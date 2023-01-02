MSCI ACWI Diese Aktien verursachten 2022 die größten Verluste

Im vergangenen Jahr verlor der internationale Aktienindex MSCI ACWI fast 13 Prozent an Wert. Hier erklärt Pascal Kielkopf von der Anlagegesellschaft HQ Trust, welche Sektoren und Regionen besonders stark dazu beitrugen.

Pascal Kielkopf von der Investmentgesellschaft HQ Trust hat berechnet, welchen Beitrag einzelne Wirtschaftsbereiche und Anlageregionen im Aktienindex MSCI ACWI im vergangenen Jahr zum Verlust von knapp 13 Prozent leisteten.

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Quelle: HQ Trust

Seine Ergebnisse fasst Kielkopf so zusammen:

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„Nach langer Outperformance kamen Aktien aus Nordamerika im Jahr 2022 am stärksten unter die Räder. Durch ihr hohes Gewicht waren sie entsprechend auch für den MSCI ACWI der größte Verlustbringer, wobei der starke US-Dollar die Verluste innerhalb des MSCI ACWI immerhin um 3,2 Prozentpunkte reduzierte. Europäische Aktien sowie Papiere aus den Schwellenländern trugen jeweils rund 1,5 Prozentpunkte zu den Verlusten bei, was aber auch am deutlich geringeren Gewicht dieser Regionen liegt. Die Währungsveränderungen spielten in diesen Regionen keine große Rolle. Die Pazifikregion verzeichnete in 2022 die geringsten Verluste.“

Mit Blick auf einzelne Sektoren sagt Kielkopf:

„Wenig überraschend steuerten die mit Anfang 2022 noch fast 24 Prozent Indexanteil hoch gewichteten Technologieaktien am meisten zu den ACWI-Verlusten bei. Sie machten alleine fast die Hälfte des Index-Minus aus. Vergleichsweise hoch waren die Rückgänge und entsprechenden Verlustbeiträge auch bei den Nicht-Basiskonsumgütern und Aktien aus dem Bereich Kommunikation. Die einzige Branche, die nennenswert gegen die Verluste ankämpfte, waren Energietitel. Trotz der Anfang 2022 gerade einmal 3,5 Prozent hohen Gewichtung konnten sie die Verluste um 1,5 Prozent reduzieren.“