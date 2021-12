Verluste bis 50 % Das sind die 10 besten flexiblen Europa-Mischfonds über 10 Jahre

Die Manager flexibler Mischfonds dürfen das Fondsvermögen in der Regel bis zu 100 Prozent am Aktienmarkt investieren. Damit können sie die Börsen-Chancen voll nutzen, leiden aber auch unter deren Abschwüngen. Die Verluste begrenzen konnten im vergangenen Jahrzehnt die folgenden Manager am besten.