Drei Jahre Carmignac Portfolio Grandchildren Vermächtnis für langfristiges Wachstum

Studien zeigen, dass der Wert übertragener Vermögen bis 2045 auf insgesamt 84,4 Billionen US-Dollar anwachsen wird. 72,6 Billionen US-Dollar davon dürften einer Studie zufolge an Erben gehen, während 11,9 Billionen US-Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen fließen.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren spricht durch Anlagen in Qualitätsunternehmen mit soliden Finanzen und nachhaltiger Rentabilität mehrere Generationen an. Die im Fonds enthaltenen Unternehmen weisen aufgrund ihrer Qualität häufig eine geringere Verschuldung und hohe sowie stabile Margen auf, wodurch sie mehr Cashflow generieren. Dadurch können sie ihre Mittel intern reinvestieren, um Innovationen zu fördern und so für zusätzliches Wachstum zu sorgen.

Konzentriertes Portfolio aus 35 bis 40 Titeln

Im Rahmen des Anlageprozesses wird die Qualität der einzelnen Unternehmen über bestimmte Kennzahlen ermittelt. Auf diesem Weg wird aus einem Anlageuniversum mit rund 1.500 Unternehmen ein Portfolio aus 35 bis 45 überzeugungsbasierten Titeln zusammengestellt. Ein wichtiger Faktor unseres Ansatzes ist zudem die Optimierung der Marktzyklizität durch aktive Steuerung der Positionsgröße.

Die Qualitätsunternehmen, in die wir investieren, werden aufgrund ihres überzeugenden langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt. Durch Anlagen in solche Unternehmen zielt der Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf den Aufbau eines Vermächtnisses ab – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mehrwert mit nachhaltigen Investments schaffen

Dem Ziel des Vermögenstransfers entsprechend liegt es in unserer Verantwortung, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unsere Welt für künftige Generationen zu erhalten. Wir wollen Unternehmen identifizieren, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen.

Wir bei Carmignac erachten neun SDGs als „investierbar“. Das heißt, dass die Unternehmen, in die unsere Fonds investieren können, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. In diesem Sinne verfolgt der Carmignac Portfolio Grandchildren ein nachhaltiges Ziel, indem er mehr als 50 Prozent des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die über 50 Prozent ihrer Umsätze mit Waren und Dienstleistungen erwirtschaften, die mindestens eines der neun laut Carmignac „investierbaren“ SDGs fördern. Dazu zählen die Ziele keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, sauberes Wasser, bezahlbare und saubere Energie, Industrie, Innovation und Infrastruktur, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Innovation durch Qualität

Das Management des Carmignac Portfolio Grandchildren wählt Qualitätsunternehmen aus, die ihre Gewinne in die Zukunft reinvestieren, um nachhaltig zu wachsen und rentabel zu bleiben. Wir führen mit Unternehmen einen Dialog darüber, wie sie die Bedürfnisse ihres sich wandelnden Umfelds ermitteln, um ihre Strategie entsprechend anzupassen. Unternehmen, die sich bemühen, Veränderungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) vorwegzunehmen, werden in der Lage sein, den Verbrauchern innovative Produkte anzubieten.