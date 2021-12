Vermisster Flug MH 370 Allianz verteilt bereits Versicherungssumme für verschollenen Flug

Die Allianz Global Corporate & Specialty (ACGS) ist nach Handelsblatt-Informationen die zuständige Versicherung für die vermisste Maschine der Malaysia Airlines. Angehörige und Fluggesellschaft erhalten bereits erste Auszahlungen.Noch in dieser Woche soll die Versicherungssumme vollständig verteilt sein, so die Zeitung weiter . Es wird geschätzt, dass es sich dabei insgesamt um 100 Millionen US-Dollar handelt. Zur Höhe des Allianz-Anteils gibt es keine Angaben. Ungewöhnlich ist das Tempo nicht, denn Versicherungsverträge der Luftfahrt enthalten häufig Fristen zum Auszahlungsbeginn.Die Boeing 777 war in der Nacht zum 8. März von Kuala Lumpur nach Peking unterwegs, als sie plötzlich spurlos verschwand. Über den Grund des Verschwindens wird weiterhin spekuliert. Entführung, Absturz, Terroranschlag – vieles ist möglich. Klar ist bis jetzt nur, dass niemand weiß, wo sich das Flugzeug befindet.Den Ausgang der Untersuchungen wird die Allianz gespannt erwarten. Sollte es sich um einen Terrorakt handeln, wird ein anderer Versicherer einspringen müssen – Flug MH 370 soll hierfür von Lloyd’s of London versichert sein.