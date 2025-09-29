Große Branchenstudie zeigt, dass digitale Kanäle weiter auf dem Vormarsch sind. Whats App überholt dabei Facebook. Und: DAS INVESTMENT gehört Print wie Online zu den Top-Medien.

Die Studie versucht abzubilden, wie Plattformen, Print, Social Media. Newsletter oder Podcasts im Alltag von Vermittlern genutzt werden.

Wie informieren Vermittler heute? Welche Medienformate nutzen sie wirklich – und wo drückt der Schuh im Alltag? Die „Vermittler Media Analyse 2025/26“ des IT-Dienstleisters Disphere Interactive liefert Antworten auf Basis einer Befragung von 1.647 Vermittlern.

Die standardisierte Online-Umfrage lief vom 1. Juli bis 8. August 2025. Befragt wurden Versicherungsmakler (53 Prozent der Stichprobe), Finanzanlagenvermittler (25 Prozent), Versicherungsvertreter (19 Prozent), Darlehensvermittler (15 Prozent) sowie weitere Vermittlergruppen wie Versicherungsberater und Immobiliendarlehensvermittler.

Kleine Strukturen dominieren die Branche

Die typische Vermittlerstruktur laut Studie in Deutschland ist mittelständisch geprägt: 55 Prozent arbeiten in Betrieben mit zwei bis fünf Mitarbeitern, 25 Prozent sind Einzelvermittler. Nur 13 Prozent beschäftigen bis zu zehn Mitarbeiter, lediglich sieben Prozent der Unternehmen haben mehr als zehn Mitarbeiter.

Bei den Jahresumsätzen liegt die deutliche Mehrheit (58 Prozent) zwischen 100.000 und 500.000 Euro. Kleinere Betriebe mit Umsätzen unter 100.000 Euro stellen 20 Prozent der Befragten, während 16 Prozent in der nächsthöheren Kategorie zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro liegen. Nur sechs Prozent der Unternehmen überschreiten die Millionengrenze beim Jahresumsatz.

Der Kundenstamm spiegelt diese Struktur: 42 Prozent betreuen zwischen 100 und 500 Kunden, 40 Prozent zwischen 500 und 1.000 Kunden.

Nachfolgeplanung: Dringender Handlungsbedarf

Ein Blick auf die Nachfolgeplanung offenbart vor dem Hintergrund der Altersstruktur erheblichen Handlungsbedarf: Nur 19 Prozent der Vermittler haben bereits eine Nachfolgeregelung getroffen – dies ist der niedrigste Wert seit Erhebungsbeginn im Jahr 2022/23.

37 Prozent suchen aktiv nach einer Lösung, haben jedoch noch keine gefunden. 44 Prozent geben an, dass das Thema für ihren Betrieb bisher nicht relevant sei – allerdings ist dies ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als noch 56 Prozent diese Einschätzung teilten.

Poolanbindung: Schwer nachvollziehbare Reihenfolge

Etwas mehr als die Hälfte der Vermittler (51 Prozent) ist über Pools angebunden – ein leichter Anstieg gegenüber 50 Prozent im Vorjahr. Die Top fünf der genutzten Pools sind Fonds Finanz (514 Nennungen), Vema (395 Nennungen), BCA (349 Nennungen), Maxpool (349 Nennungen) und Netfonds (341 Nennungen). Die Umfrage spiegelt die wahre Marktsituation damit nur unzureichend wider, da mit Blau Direkt der zweitgrößte Pool beim Umsatz hier nur auf Platz 7 liegt,

Am wichtigsten bei der Poolanbindung sind den Vermittlern die Versicherer-Auswahl und die Produkte (4,44 auf einer fünfstufigen Skala), gefolgt von Service und schneller Rückmeldung sowie Software und Tools (4,43). Auch digitale Prozesse und Schnittstellen werden sehr hoch bewertet (4,40). Überraschend fällt die Courtage (4,15) etwas ab. Am Ende der Liste steht die Marketingunterstützung der Pools (3.93).

Das persönliche Netzwerk bleibt knapp vorn

Bei den beruflichen Informationsquellen führt das persönliche Netzwerk mit 3,44 von 4 Punkten (auf einer vierstufigen Skala von sehr wichtig bis unwichtig) – allerdings nur knapp vor Online-Fachportalen mit 3,42 Punkten. Newsletter folgen mit 3,16 Punkten auf Platz drei. Veranstaltungen und Messen erreichen 3,02 Punkte, Social Media 2,75 Punkte. Fachzeitschriften in gedruckter Form kommen auf 2,67 Punkte.

Mitarbeitergewinnung über Website und Netzwerke

Bei der Frage, über welche Kanäle Vermittler neue Mitarbeiter suchen, liegt die eigene Website oder Karriereseite mit 56 Prozent vorn, dicht gefolgt von Branchenexperten und Netzwerken (53 Prozent). Social Media erreicht 47 Prozent, Jobbörsen 44 Prozent. Maklergruppen und Verbände werden von 25 Prozent genutzt, Messen von 23 Prozent.

Makler als Teilgruppe der Befragung unter den Vermittlern setzen stärker auf klassische Rekrutierungsplattformen. Unter ihnen liegen Jobbörsen mit 48 Prozent auf Platz eins.

Top-Themen: Digitalisierung, Kundenbindung und KI

Die wichtigsten Themen für Vermittler sind Digitalisierung (67 Prozent), Kundenbindung und Kundenkommunikation (58 Prozent) sowie Künstliche Intelligenz (56 Prozent). Damit rücken neben technologischen Aspekten auch vertriebliche und kundenorientierte Fragestellungen in den Vordergrund.

Es folgen Leadgenerierung und Zielgruppenansprache (39 Prozent), Service und Erreichbarkeit von Versicherern (37 Prozent) sowie Cybersicherheit (35 Prozent). Datenschutz wird von 25 Prozent genannt, Extremwetterereignisse von 22 Prozent, Produktinnovationen und modulare Tarife von 21 Prozent.

Kundenberatung: Tools und Rechner am wichtigsten

Bei der Frage, welche Formate Vermittler in der Kundenberatung nutzen, führen Tools und Rechner (3,42 auf einer vierstufigen Skala) klar das Ranking an. Produktbroschüren (3,09) folgen auf Platz zwei, Videos und Filme (3,02) auf Platz drei. Am unteren Ende finden sich Landingpages, Newsletter und Blog-Artikel.

Print und Online: DAS INVESTMENT kann überzeugen

36 Prozent der Vermittler lesen regelmäßig Printausgaben von Branchenverlagen, 64 Prozent verzichten darauf. Bei den monatlich erscheinenden Printmedien erreicht DAS INVESTMENT (wird mittlerweile nur noch alle zwei Monate veröffentlicht) wie im Vorjahr Platz zwei.

Im Gesamtranking unter allen Medienangeboten, die in der Studie berücksichtigt werden und zu denen auch Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazine zählen, erreicht DAS INVESTMENT im Bereich Print Platz sechs. Auch in einzelnen Kategorien wie Aktualität und Themenvielfalt erreicht unser Medium konstant Top-Platzierungen

Wichtiger als Print sind längst die Online-Medien, die von 79 Prozent der Befragten regelmäßig genutzt werden. Auch hier dominieren bei der Mediennutzung vor allem große Fachportale. DAS INVESTMENT kann beim Leseverhalten Online unter 33 berücksichtigen Medien ebenfalls einen starken sechsten Platz verbuchen.

Newsletter: Unverzichtbar im Arbeitsalltag

71 Prozent der Vermittler lesen regelmäßig Newsletter – damit gehört dieses Format zu den zentralen Informationskanälen der Branche. Diese punkten laut der Autoren durch Regelmäßigkeit, Übersichtlichkeit und kuratierte Inhalte.

Besonders relevant sind für 80 Prozent der Newsletter-Leser aktuelle Produktneuheiten und Tarifupdates. Ebenfalls stark nachgefragt sind praxisnahe Beratungsbeispiele und Best Cases (71 Prozent) sowie Verkaufsansätze und Vertriebsimpulse (71 Prozent). Download-Materialien für die Kundenberatung nutzen 66 Prozent, Ankündigungen zu Aktionen oder Kampagnen spielen für 55 Prozent eine Rolle.

Podcasts: Wachsend, aber noch Nische

36 Prozent der Vermittler hören regelmäßig Podcasts – ein leichter Anstieg gegenüber 31 Prozent im Vorjahr. Damit bleibt das Format zwar ein Nischenmedium, gewinnt aber weiter an Bedeutung. Besonders geschätzt werden Formate, die Praxisbezug, Markttrends und Fachwissen kombinieren sowie Beratungskultur und Austausch in den Mittelpunkt stellen, so die Studie.

Social Media: Whats App überholt Facebook

57 Prozent der Vermittler setzen Social Media gezielt im beruflichen Alltag ein. Bei der Nutzungshäufigkeit führt erstmals Whats App, gefolgt von Instagram und dem bisherigen Spitzenreiter Facebook. Linkedin bleibt relevant, während X (vormals Twitter), You Tube, Xing, Tik Tok und Reddit nur untergeordnete Rollen spielen.

Als berufliche Informationsquelle führt Facebook mit 468 Nennungen, ebenso beim Personal Branding (421) und bei Werbung und Kampagnen (415). Bei der Kundenakquise dominiert Whats App mit 417 Nennungen. Die Plattform liegt auch in der Kundenkommunikation mit 403 Nennungen vorn. Beim Networking wiederum führt Linkedin mit 486 Nennungen. Die Abstände der Kanäle in diesen Befragungskategorien sind auf den ersten Plätzen aber durchweg gering.

Auffälliger ist der deutliche Rückgang der Nutzung von Facebook-Fachgruppen: Nur noch 34 Prozent der Vermittler sind laut ihren Angaben Mitglied, gegenüber 58 Prozent im Vorjahr. Die größte Gruppe bleibt „Versicherungsvermittler Deutschland“ mit 51 Prozent Anteil unter den aktiven Gruppennutzern.

Digitale Plattformen beliebter als Messen

Bei Präsenzmessen liegt die DKM vorn, gefolgt von der MMM-Messe der Fonds Finanz und der Blau Direkt Network Convention. Insgesamt bleiben die Werte aber niedrig und weisen auf eine eher sporadische Teilnahme hin. Digitale Plattformen werden deutlich intensiver genutzt. An der Spitze liegen hier die Vema-Tage online.