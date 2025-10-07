Die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler hat laut DIHK einen historischen Tiefstand erreicht. Gegen den Trend erreicht die Gruppe der Makler ein aber ein Allzeit-Hoch.

Die Vermittlerregistrierung gemäß der Gewerbeordnung ist ein öffentliches Online-Register, das die Überprüfung der Zulassung und des Tätigkeitsumfangs unter anderem von Versicherungsvermittlern und -beratern ermöglicht.

Die Zahl der in Deutschland aktiven Versicherungsmakler hat laut Statistik der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) einen neuen Höchststand erreicht. Zum Stichtag 1. Oktober 2025 zählte das Vermittlerregister 46.885 unabhängige Vermittler. Ein Zuwachs von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

Tiefstand bei registrierten Vermittlern trotz Hoch bei Maklern

Der Rekordwert ist allerdings nicht Ausdruck eines signifikanten Wachstums in dieser Berufsgruppe. Der bisherige Höchstwert war nur marginal niedriger und stammt bereits vom Juli 2017, als im Register 46.836 Makler eingetragen waren. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Makler seit Jahren auf fast gleichbleibendem Niveau.

Die Gesamtentwicklung ist ohnehin weiterhin negativ. Bis zum 1. Oktober 2025 waren insgesamt 179.426 aktive Versicherungsvermittler im Register eingetragen –ein historisches Rekordtief. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutet das ein Minus von 0,3 Prozent, beziehungsweise 497 Registrierungen.

Im Gesamtjahr 2025 beträgt der Rückgang sogar 1,3 Prozent, ein Minus von 2.335 Vermittlern. Langfristig ist die Entwicklung dramatisch: Seit 2011 hat sich die Zahl der Vermittler um mehr als 83.500 reduziert, ein Minus von knapp 32 Prozent.

Zahl der Ausschließlichkeitsvermittler weiter im freien Fall

Weiterhin sinkt besonders die Gruppe der gebundenen Vertreter ohne Erlaubnis aus dem sogenannten Ausschließlichkeitsvertrieb am stärksten. Ihre Zahl sank seit Jahresbeginn von 101.793 um 2,6 Prozent auf 99.173. Dabei setzte sich der Rückgang auch im Vorquartal fort, im Juli lag die Anzahl der gebundenen Vertreter bei 99.797.

Auch Vertreter mit Erlaubnis, zu denen auch Mehrfachagenten zählen, verloren weiter. Die Gruppe kommt noch auf 27.072 Registrierte nach 27.157 im Juli. Gestiegen ist dagegen die Zahl der produktakzessorischen Vermittler. Ihr Bestand wuchs im Quartalsvergleich von 5.307 auf 5.392. Andere Gruppen spielen keine relevante Rolle.