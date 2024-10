Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW befragt einmal im Jahr alle Angehörigen der deutschen Vertriebsbranche: Wie läuft das Geschäft, wo hakt es aktuell, und wie blicken die Vermittler aus den Erlaubnisbereichen rund um das Thema Finanzen in die Zukunft?

Aktuell startet der Verband eine neue Umfrage, die 17. in Folge. Die Teilnahme nimmt laut AfW etwa 20 bis 25 Minuten in Anspruch und ist noch bis zum 3. November erreichbar.

Hier geht es zum Fragebogen >>

Die Ergebnisse des jährlichen erhobenen Vermittlerbarometers dienen als Basis für die politische Arbeit, erinnert der AfW. Der Verband setzt sich regelmäßig für die Belange des Finanz- und Versicherungsvertriebs ein. „Die Ergebnisse der letzten Jahre konnte der AfW stets erfolgreich in seine politische Arbeit einbringen. Die Umfrage ist ein wesentliches Instrument, um die aktuelle Situation und die Herausforderungen der Vermittlerinnen und Vermittler sichtbar zu machen und deren Anliegen gegenüber der Politik zu untermauern“, schreiben die Autoren im Aufruf zur aktuellen Befragung.

Und weiter: „Die Umfrage ist absolut anonym und richtet sich an alle Vermittlerinnen und Vermittler im Versicherungs- und Finanzanlagenbereich sowie an diejenigen mit Zulassung zur Darlehensvermittlung.“ Auf Letztere wird in diesem Jahr ein Schwerpunkt gelegt: So soll es in der aktuellen Umfrage verstärkt um die Kreditvermittlung gehen – mit Blick auf die ab 2026 anstehende Regulierung der Verbraucherkreditvermittlung, heißt es vom AfW.