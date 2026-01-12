Nach rund 1.900 Vermittlern weniger im Jahr 2024, beträgt der Schwund 2025 sogar fast 3.000 Personen. Vor allem der Ausschließlichkeitsvertrieb verliert massiv Angehörige.

Seit dem Höchststand im Jahr 2011 hat sich die Zahl der eingetragenen Versicherungsvermittler um über 30 Prozent verringert.

Der Vermittlerschwund hat sich auch im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Vermittlerregisters der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) vor. Demnach ist die Zahl der Versicherungsvermittler, die zum Stichtag 1. Januar 2026 nach § 34d Gewerbeordnung einhgetragen sind, um 635 auf insgesamt 178.791 Versicherungsvermittler verringt.

Im Gesamtjahr 2025 ist die Vermittlerzahl sogar um 2.970 geschrumpft, ein Minus von etwas mehr als 1,6 Prozent. Anfang Januar 2025 wies das Online-Register noch 181.761 Eintragungen auf. Im Vergleich zum Jahr 2024 hat der Vermittlerschwund somit im Vorjahr wieder etwas mehr an Fahrt aufgenommen. 2024 hatte der Rückgang der Vermittlerzahl 1.894 Personen.

Rückgang der gebundenen Vertreter nimmt 2025 nochmal deutlich zu

An der grundsätzlichen Entwicklung hat sich ohnehin nicht geändert. Weiterhin ist der abschmelzende Ausschließlichkeitsvertrieb, also die sogenannten gebundenen Versicherungsvertreter, Treiber des Rückgangs. Laut DIHK-Statistik ist ihre Zahl im letzten Quartal 2025 um 866 Eintragungen von 99.173 auf 98.307 Eintragungen gesunken.

Aufs Gesamtjahr 2025 gerechnet, hat sich die Zahl der gebundenen Vertreter sogar um 3.486 verkleinert, ein Minus von 3,4 Prozent. Dabei ist der personelle Aderlass zum Vorjahr noch mal deutlich größer, als der Rückgang „nur“ um 2.003 Personen betrug.

Maklerschaft wächst 2025 weiter leicht

Gegen den Trend kann die Maklerschaft ein Plus verzeichnen. Im vierten Quartal 2025 wuchs ihre Zahl um 66 Eintragungen von 46.885 auf nun 46.951 an. Auch im Vorjahresvergleich kann die Berufsgruppe um 332 Personen oder knapp 1 Prozent zulegen. Die Zunahme fällt damit etwas höher aus als im Jahr 2024, als die Maklerschaft ein Wachstum von 236 Eintragungen verbuchen konnte.

Versicherungsvertreter mit Erlaubnis im vierten Quartal im Plus

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Versicherungsvertreter mit Erlaubnis weisen zum Jahresabschluss ebenfalls einen leichten Anstieg auf. Bei ihnen erhöhte sich Zahl der Eintragungen von 27.072 im dritten Quartal auf 27.152 im vierten Quartal 2025 – 80 Eintragungen mehr. Im Gesamtjahr hat sich die Zahl allerdings um 257 verringert.

Leicht gestiegen ist im letzten Quartal 2025 auch die Zahl produktakzessorischen Vertreter mit Erlaubnisbefreiung. Sie stieg um 70 von 5.392 auf 5.462. Im Gesamtjahr 2025 verzeichnet die DIHK-Statistik 281 Eintragungen mehr.

Andere Gruppen wie die Versicherungsberater mit Erlaubnis und die produktakzessorischen Versicherungsmakler mit Erlaubnisbefreiung spielen aufgrund ihrer geringen mnur dreistelligen Größe faktisch keine Rolle.

BVK mit erstaunlicher Ergebnisinterpretation

Zu einer ganz eigenen Interpretation der Zahlen kommt derweil der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), spricht von einem sich abschwächenden Rückang ohne Bezugsgrößen zu nennen.

BVK-Präsident Michael H. Heinz lässt sich mit folgenden Worten zitieren: „Damit hat sich der jahrelange Trend des massiven Rückgangs unseres Berufsstands zumindest im letzten Jahr abgemildert und scheint eher altersbedingten Abgängen geschuldet. Das ist für unseren Berufsstand und für die Absicherung der Menschen in unserem Lande zumindest keine Schreckensnachricht.“ Dennoch zeige sich der BVK angesichts der Entwicklung besorgt. Eine weitere Verringerung werde zu Versorgungslücken und spürbaren Nachteilen für Verbraucher führen.