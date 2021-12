Vermittleranwalt Jan C. Knappe „Die Verteidigung gegen Klagen der P&R-Anleger steht“

Jan C. Knappe: Der Rechtsanwalt ist Gründungspartner der Kanzlei Dr. Roller & Partner in München, die eine Vermittlervereinigung für den Schadenskomplex P&R ins Leben gerufen hat. Ihr haben sich Vermittler mit einem dreistelligen Millionenbetrag an vermitteltem Anlagevolumen angeschlossen. | Foto: Dr. Roller & Partner