DAS INVESTMENT: Über das Jahr verteilt gibt es viele große Präsenzveranstaltungen. Wo lässt sich der 1. Vermittlertag Sachsen da einordnen?



Andreas Lohrenz: Wenn wir mal von einer groben Einteilung sprechen wie von Massenveranstaltungen mit mehr als 1.500 Besuchern und eher kleineren Versicherer-Roadshows, dann wollen wir uns gerne irgendwo dazwischen etablieren. Wie es von Besucherzahlen her dann abschneidet, wird sich zeigen.

Was wollt Ihr anders machen mit den Vermittlertagen als die Versicherer und Pools mit ihren Formaten?



Lohrenz: Zum einen sind wir offen für alle Arten von Vermittlern. Deswegen heißt es unter anderem auch Vermittlertag und nicht Maklertag. Die Erfahrungen zeigen, dass letztlich ohnehin nur Kolleginnen und Kollegen kommen, die sich für den gesamten Markt interessieren. Und das werden übrigens immer mehr. Wenn wir überlegen, was uns selber als Besucher anlocken würde, ist das nach Überzeugung die richtige Basis für die Planung so eines Events. Wir machen daher eine Veranstaltung von Kollegen für Kollegen, bei der der fachliche Austausch im Mittelpunkt steht.

Das Motto der Veranstaltung, © Screenshot: privat

Locken sogenannte Star-Speaker die Vermittler hinter dem Ofen hervor?



Lohrenz: Das ist sicherlich oft eine Geschmacksfrage, zumal wenn man an die hohen Honorare denkt, die dafür bezahlt werden. Bei der gerade erst zu Ende gegangenen Hauptstadtmesse der Fondsfinanz war ein Wolfgang Grupp sicherlich ein echtes Zugpferd. Franca Lehfeld hätte mich jetzt eher weniger interessiert. Auf solchen Veranstaltungen geht es ja auch um den Unterhaltungswert. Ich bin mal auf die Besucherschlange bei Barbara Schöneberger bei der diesjährigen DKM gespannt, wobei ich gar nicht weiß, ob sie am VHV–Stand Autogramme verteilt oder nur auf der Bühne ist. Bei unserem Vermittlertag Sachsen haben wir übrigens Jens Löser als Speaker an Bord. Ich bin ein großer Kritiker der Verkaufs- und Motivationstrainer–Szene, aber Jens schaffte es auch mich zu begeistern und daher haben wir ihn eingeladen.

Beim Vermittlertag sind der Maklerpool Aruna und der Maklerverband Sachsen so etwas wie die Hauptpaten der Veranstaltung. Konntest Du trotzdem völlig frei in der Programmplanung agieren?



Lohrenz: Das war Teil der Abmachung. Natürlich schauen wir, dass wir die Netzwerke unserer Unterstützer mit in den Tag integrieren, aber grundsätzlich hätten wir auch einen Workshop zum Thema Honorarberatung anbieten können. Was ja eher nicht auf das Geschäftsmodell der Pools einzahlt. Die inhaltliche Ausrichtung von Kollegen für Kollegen soll in jedem Fall der künftige Erfolgsfaktor des Konzeptes werden.

Wenn Du nicht Mitorganisator wärst, sondern „nur“ Besucher. Was würde Dich von einer Teilnahme überzeugen?



Lohrenz: Zum einen viele Kolleginnen und Kollegen zum persönlichen Austausch zu treffen, dann mehrere Aussteller gleichzeitig vor Ort erleben zu können und eine breite Workshop-Auswahl zu haben. Das Vortragsprogramm würde mich auch reizen. Es kommt eben nicht irgendeiner, um einen Vortrag zum Thema KI in der Versicherungsbranche zu halten, sondern da haben wir mit voller Überzeugung René Jansen eingeladen. Und ein gemeinsames Feierabendbier wird es natürlich auch geben.

Ein Kollegen-Projekt zu unterstützen ist für viele alleine schon ein Besuchsgrund, aber dennoch kommen immer nicht alle, die kommen könnten. Wie ist das Feedback?

Lohrenz: Zunächst einmal freuen wir uns über alle angemeldeten Kolleginnen und Kollegen und wir mussten beim Hotel sogar schon nachbuchen. Klar gibt es welche, die der Meinung sind, dass Präsenzveranstaltungen gar keinen Mehrwert mehr bieten. Denen aber sage ich, dass ich von unserem Vermittlertag und den Mehrwerten überzeugt bin, sonst würden wir uns auch die Mühe nicht machen. Spätestens bei dem bisher noch eher unbekannten Mr. SF-Klasse bin ich sicher, dass am Ende jeder zugeben wird, noch nicht alles gehört und gesehen zu haben. Der Kollege kennt nämlich so jeden Kniff und Trick zur Optimierung von Schadenfreiheitsklassen.

Die Anzahl der Aussteller habt Ihr begrenzt. Welchen Grund gab es hierfür?



Lohrenz: Wir möchten ein optimales Aussteller–Besucher–Verhältnis schaffen. Wobei wir mittlerweile feststellen, dass es noch Platz für weitere Aussteller gegeben hätte. Aber gerade bei einem neuen Format agiert man noch recht vorsichtig. Uns ist wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder mit jedem ins Gespräch kommen kann. Da geht dann eben auch die Qualität vor. Zum anderen sind die Vermittlertage kein neues Geschäftsmodell, auch wenn die Sache wirtschaftlich für alle aufgehen muss.

Auf der Website der Veranstaltung sind neben den Ausstellern auch die Maklerbetreuer mit Foto aufgeführt. Welche Motivation gab es für diese eher ungewöhnliche Maßnahme?



Lohrenz: Zum einen ist ein guter Maklerberater (gefällt mir besser als Betreuer) sehr wertvoll in der Kommunikation mit dem Versicherer und genießt hier und da zu wenig Aufmerksamkeit. Das wollen wir ändern. Wer sich Mühe gibt in seinem Job, soll auch Wertschätzung erfahren. Zum anderen hat das auch einen praktischen Nutzen. Wir werden die Seite auch nach der Veranstaltung offen lassen, sodass sich mühelos ein guter Gesprächspartner vom Vermittlertag wiederfinden lässt. In der Weiterentwicklung werden wir es sicherlich um Kontaktdaten ergänzen.

In Sachsen und den angrenzenden Bundesländern ist gerade viel Aufruhr unter den Allianz-Agenturen. Bietet Ihr hierfür einen speziellen Programmteil an?



Lohrenz: Wir verfolgen natürlich die Presse und bekommen viele Chatanfragen von den Kolleginnen und Kollegen der Allianz. Hier wollen wir ein besonders Informationsangebot schaffen. Wir haben von der Kanzlei Bastanier & Schmelzer am Dienstag sogar beide Anwälte vor Ort. Diese stehen den ganzen Tag für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Wir bieten einen Spezial-Workshop an und erläutern die ersten Gedankengänge für einen Umstieg in die Maklerschaft. Da wir aber auch allgemeine rechtliche Fragen beantworten wollen, sind die beiden Anwälte auch für den Wechsel innerhalb der Ausschließlichkeit gute Gesprächspartner.

Deine Facebook-Community umfasst bundesweit mittlerweile 14.500 Kollegen, sicherlich ist so ein großes Netzwerk eine gute Ausgangsbasis für eine solche Veranstaltung?



Lohrenz: Ein klares Ja, der Erfolg der Community ist Grundlage für solche Projekte. Viele Kolleginnen und Kollegen sind Mitglieder unserer Gruppen. Solche Veranstaltungen sind dann schon fast auch so eine Art Gruppentreffen.

Bis wann ist denn eine Anmeldung als Besucher noch möglich?



Lohrenz: Das sehen wir eher unkompliziert und locker. Damit wir Dir auch eine warme Suppe gönnen können, wäre eine zeitige Anmeldung aus organisatorischen Zwecken hilfreich. Also am besten sofort.