Wertpapiere übertragen mit Nießbrauch: So klappt es

Eine Möglichkeit, Vermögen frühzeitig, also noch vor dem Tod, an die nächste Generation zu übertragen, ist das Konzept des Nießbrauchs. Der große Vorteil: Hier behält der Vermögensinhaber – zumindest teilweise – die Kontrolle über das vererbte Vermögen. Etwa bei der Immobilie, die zwar an den oder die Erben übertragen wird, wobei der Vererbende ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht an dem Haus oder der Wohnung behält . Das heißt: Der Nießbrauchnehmer hat dort das Wohnrecht oder den Anspruch auf die Miete.

Was viele nicht wissen: Nießbrauch kann auch bei Wertpapieren eingesetzt werden . Die Übertragung von Wertpapieren gegen Einräumen eines Nießbrauchs ist eine interessante Option für Anleger, die Vermögen an die nächste Generation übergeben möchten, ohne auf laufende Erträge zu verzichten. Das Instrument bietet steuerliche Vorteile und kann helfen, die Vermögensnachfolge zu gestalten.

sollen die laufenden Erträge in der Regel weiter zur Versorgung des Schenkers zur Verfügung stehen. Zweitens möchte der Schenker sich einen gewissen Einfluss auf die Vermögensanlage wahren: Der Beschenkte kann das Geld nicht einfach ausgeben, sondern wird sukzessive an die mit dem Kapital einhergehende Verantwortung herangeführt.

Drittens soll durch den Barwert des Nießbrauchs die schenkungssteuerliche Bemessungsgrundlage gemindert werden.

Umgangssprachlich spricht man von „Depotnießbrauch“, was jedoch unpräzise ist. Denn der Nießbrauch ist nur an einzelnen Wertpapieren möglich, aber nicht pauschal am Depot. Der Abzug des Nießbrauchwerts bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer errechnet sich aus dem Jahreswert und einem Kapitalisierungsfaktor, festgeschrieben in den Paragrafen 14 bis 16 BewG (Bewertungsgesetz). Hier wird steuerlich ein möglichst hoher Jahreswert erstrebenswert sein, um möglichst viel Nießbrauchwert abziehen zu können. Gedeckelt ist dieser gemäß Paragraf 16 BewG auf 1/18,6 des Kurswertes des Wertpapieres (somit auf eine Rendite von 5,376 Prozent).

Depotnießbrauch: Wertpapiere sorgfältig auswählen

Idealerweise sollten daher sorgfältig Papiere ausgewählt und in dem Depot zusammengestellt werden, die möglichst nah an diesen Wert heranreichen und langfristig im Depot verbleiben. Es bieten sich etwa Anleihen mit hohem Kupon, Aktien mit hoher Dividendenrendite oder Fonds mit hohen Ausschüttungen an. Der Jahreswert ist bei schwankenden oder ungewissen Erträgen der Betrag, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre voraussichtlich erzielt wird. Für die Steuerberechnung werden dabei meist die Jahreserträge der letzten drei Jahre akzeptiert.

Ein Beispiel: Bei Zuwendung unter Nießbrauchvorbehalt ist ein bereicherungsmindernder Abzug des Kapitalwerts der wiederkehrenden Leistung/Nutzung möglich. Ein Vater (59 Jahre) schenkt seiner Tochter Vermögenswerte unter Nießbrauchvorbehalt mit einem Gesamtwert von 1.000.000 Euro und einem Jahresertrag von 40.000 Euro (= 4,0 Prozent). Ohne Nießbrauchvorbehalt würde bei Berücksichtigung des noch vollen Freibetrags 90.000 Euro Schenkungsteuer fällig. Mit Nießbrauchvorbehalt wäre nur eine Schenkungsteuer von 8.921 Euro fällig – ein Vorteil von immerhin 81.079 Euro.

Kapitalertragsteuer realisieren, Doppelbesteuerung vermeiden

Bekanntlich wird Abgeltungsteuer fällig, wenn Anleger Kursgewinne realisieren. Diese beträgt derzeit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag (und gegebenenfalls Kirchensteuer). Bevor sie übertragen werden, kann sich somit bei Wertpapieren mit Gewinnen anbieten, diese zu verkaufen. Dadurch löst der Anleger Kapitalertragsteuer aus und reduziert so die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der (späteren) Schenkungsteuer noch zusätzlich. Denn die Schenkungsteuer errechnet sich auf Grundlage des jeweils aktuellen Werts der Wertpapiere.

Kriterien für die Übertragung von Wertpapieren gegen Nießbrauch

Die Form der Nießbrauchbestellung gleicht der Form für die Übertragung des Wertpapiers. Es bedarf daher (außer für GmbH-Anteile) keiner notariellen Form. Vielmehr können die Übertragung und Nießbrauchbestellung bei Inhaberpapieren formfrei erfolgen. Es empfiehlt sich, hierfür einen Schenkungsvertrag aufzusetzen.

Die Wertpapiere müssen formal vom Eigentümer auf den neuen Inhaber durch die depotführende Bank übertragen werden – wobei der ursprüngliche Eigentümer ein Nießbrauchrecht behält. Die Bank muss die entsprechende Änderung im Depot durchführen. Empfehlenswert ist, ein separates Depot für den Beschenkten einzurichten. Ebenso ist es ratsam, zwei separate Verrechnungskonten zu haben.

Falls eine Bank zwei Verrechnungskonten technisch nicht einrichten kann (und die Erträge automatisch weiterhin dem Beschenkten zufließen), sollte eine eindeutige und rechtlich bindende Nießbrauchvereinbarung existieren. Diese muss sicherstellen, dass der ursprüngliche Eigentümer weiterhin die Erträge aus den Wertpapieren bezieht. Diese Vereinbarung sollte schriftlich fixiert und von allen Parteien unterschrieben werden.

Nießbrauch am Wertpapierdepot: Steuerliche Behandlung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die steuerliche Seite. So muss die Bank die Erträge aus den Wertpapieren dem Nießbraucher zuordnen (Hinweis auf Erträgnisaufstellung) und entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben melden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Kapitalerträge korrekt beim Nießbraucher erfasst werden. Die Erträge des Schenkers (= Nießbraucher) werden von diesem im Rahmen seiner Steuererklärung deklariert. Die Bank erstellt in der Regel eine Steuerbescheinigung auf den Namen des Depotinhabers (= Eigentümer und Depotinhaber) mit einem entsprechenden Hinweis auf den bestehenden Nießbrauch.

Eine Steuerbescheinigung auf den Namen des Nießbrauchers (= Schenker) wird nicht erstellt. Die zu viel gezahlten Steuern werden im Rahmen der Veranlagung des Erwerbers (= Eigentümer und Depotinhaber) angerechnet beziehungsweise werden erstattet. Der Schenker deklariert seine Erträge im Rahmen seiner Steuererklärung. Der Finanzdienstleister wiederum überwacht, dass die Nießbrauchvereinbarung im Hinblick auf die Erträge eingehalten wird.

Um die Kapitalanlage zu optimieren, können Umschichtungen erforderlich werden. Die steuerlichen Folgen einer Surrogation bei Nießbrauch an Kapitalvermögen hat die Gesetzgebung nicht abschließend rechtssicher festgelegt. Es gibt jedoch die Rechtsauffassung und Erfahrungen mit Finanzämtern aus der Praxis: Wenn eine entsprechende Surrogationsklausel im Schenkungsvertrag vorgesehen ist, setzt sich der Nießbrauch auch an Surrogaten (Ersatzgegenständen) fort. So werden Verkäufe und Wiederanlagen mit Fortsetzung des ursprünglichen Nießbrauchs möglich.

Anderseits zeigt die Rechtsauslegung, dass hingegen bei Umschichtungen jedes Mal wieder eine Neubestellung des (dinglichen) Nießbrauchs am neuen Wertpapier erforderlich ist. Im Schenkungsvertrag kann nur die schuldrechtliche Verpflichtung zur Bestellung eben dieses Nießbrauchs am Surrogat enthalten sein. Es ist ratsam, entsprechend steuerlichen Rat und entsprechende Einschätzungen einzuholen.

Aus den Erfahrungen der Praxis gibt es wenig Anhaltspunkte, wie insbesondere nach erfolgter Schenkung die Finanzämter mit der Wiederanlagethematik aufgrund der zivil-, schenkung- und ertragsteuerlichen Herausforderungen umgehen – beziehungsweise ob sie hier etwas beanstanden. Wenn man somit etwa eine Finanzportfolioverwaltung mit Nießbrauch ausstatten möchte, bietet sich unproblematisch der Nießbrauchvorbehalt alternativ an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft an.

Alternative: Nießbrauch an vermögensverwaltender Gesellschaft

Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft gründen, ein Wertpapierdepot einlegen und die Schenkung des Gesellschaftsanteils mit einer Übertragung unter Nießbrauchvorbehalt verbinden: Das ist eine Alternative, wie sich trotz Übertragung auch in der Zukunft flexibel mit den vorhandenen Wertpapieren umgehen lässt.

Der Nießbrauchvorbehalt wird in diesem Fall nicht am Wertpapier selbst bestellt, sondern am Gesellschaftsteil. Im Rahmen einer KG kann sich der Schenker die alleinige Verfügungsmacht über das Vermögen der KG vorbehalten. Der Anspruch des Nießbrauchers bezieht sich dann auf alle entnahmefähigen Erträge einer vermögensverwaltenden Gesellschaft – unabhängig davon, ob diese aus Dividenden, realisierten Kursgewinnen oder sonstigen Einnahmen stammen.

Diese Variante hat den zusätzlichen Vorteil, dass abhängig von der Vertragsausgestaltung auch realisierte Wertsteigerungen dem Nießbrauch unterliegen können und sich der Kapitalwert des Nießbrauchs einheitlich am gesamten Wertpapierdepot bestimmen lässt.

Für Erblasser ist es ratsam, sich bei der Vermögensübertragung Unterstützung zum Beispiel bei einem professionellen Nachlassplaner zu suchen. So lassen sich Fehler vermeiden und alle Chancen optimal nutzen. Schließlich sind die Gestaltungsmöglichkeiten und Instrumente vielfältig. Generell gilt: Es gibt keine Lösung von der Stange. So individuell die genauen Ziele, die Lebensumstände und die Vermögenswerte des Einzelnen sind, so unterschiedlich sind auch die dafür in Frage kommenden Lösungen.

Über den Autor:

Maximilian Kleyboldt ist Direktor Wealth Planning bei der Bethmann Bank. Der vom FPSB zertifizierte Finanzplaner ist zugleich Co-Vorstand bei dem Finanzplanerverband FPSB Deutschland.