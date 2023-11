Start 1. November Vermögensberater aus Bayern eröffnet Standort in Hamburg

Der Bayerische Vermögensberater Der Finanz Berater hat zum 1. November 2023 einen Standort in Hamburg eröffnet. Das Unternehmen betritt damit einen neuen regionalen Markt: Bislang gab es mit München, Starnberg und Röthenbach drei Büros in Bayern.

Rebecca Polz leitet das Hamburger Büro

Die neue Niederlassung in Hamburg in der Großen Bäckerstraße 10 zwischen Alster und Elbe wird Rebecca Polz aufbauen und leiten. Die 33-jährige Münchenerin, Prokuristin und Verantwortliche im Anlageausschuss am Standort München, ist seit 2018 für das Unternehmen tätig und auch bei der angeschlossenen Vermögensverwaltung Dr. Boss Finanz Management beschäftigt.

„Hamburger Privatpersonen und Familien stehen vor den gleichen Herausforderungen, die sich mit einem gewachsenen Vermögen über die Zeit ergeben, wie ihre Münchner Pendants. Wir möchten sie strategisch fundiert begleiten und befähigen ihr Vermögen zu schützen, zu mehren und es für künftige Generationen zu erhalten“, wird Polz in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

„Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH“ – so der vollständige Name – berät vorrangig Privatkunden rund um die Themen Vermögensanlage und Vermögenssicherung. Gemeinsam mit dem unabhängigen Vermögensverwalter Dr. Boss Finanz Management betreut das Unternehmen ein Anlagevolumen von rund 570 Millionen Euro. „Der Finanzberater” war ursprünglich ein seit den 1970er-Jahren erscheinender Börseninformationsbrief. Ins Leben gerufen von Franz-Josef Wunderle, Großvater des heutigen Geschäftsführers Fabian Wunderle.