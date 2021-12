Redaktion 24.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Vermögensfrage Denk’ ich an Schäuble in der Nacht

In der Altersvorsorge spielen Steuern eine zentrale Rolle und wer über Jahrzehnte spart, sollte das Finanzamt am Ende nicht vergessen. Wie schafft man es, möglichst wenig an das Finanzamt abgeben zu müssen?