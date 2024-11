„Tatort Sparkasse“ hieß es vor knapp einem Jahr etwas plakativ an dieser Stelle. Die so betitelte Kolumne handelte von der Zertifikate-Schwemme in deutschen Kreditinstituten, in deren Sog Kundeninteressen leider allzu häufig auf der Strecke bleiben. Ist die Beratung in der Zwischenzeit besser geworden? Nicht wirklich. Das lässt zumindest das folgende, unlängst von einer niedersächsischen Sparkasse unterbreitete Anlageangebot vermuten.

Vorstellig geworden ist ein 25-jähriger Berufsanfänger – mit dem Wunsch, frühzeitig etwas gegen die drohende Rentenlücke im Alter zu unternehmen. Lösungsvorschlag: eine Fondspolice der Partnerversicherung VGH, Laufzeit 40 Jahre, monatlicher Beitrag 30 Euro, mit 2 Prozent Dynamisierung pro Jahr. Die gezahlten Beiträge sollen zu 100 Prozent in den Aktienfonds Deka Global Champions fließen. Schafft der Fonds bis zum Jahr 2064 eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent pro Jahr, beträgt der Kapitalstock laut unverbindlicher Beispielrechnung 104.989 Euro, was eine lebenslange Monatsrente von anfänglich 338,24 Euro ermöglicht.

Sieht zunächst mal nicht schlecht aus? Das kommt auf den Blickwinkel an. Aus Sicht der Sparkasse wäre die Zustimmung des Kunden sicher ein gutes Geschäft. Die Provision fließt sofort und ist signifikant höher als bei einem klassischen Investmentsparplan, zudem entfällt die lästige Pflicht des Ex-ante-Kostenausweises. Argumentatorisch ist das Institut ebenfalls fein raus. Schließlich halten neben diversen Verbraucherschützern auch fast alle Finanzjournalisten Fondspolicen im Vergleich zur Direktanlage in Investmentfonds für die bessere Wahl, der steuerlichen Vorteile wegen.

Klar, wer in derartigen Kreisen punkten will, muss seine Police eigentlich mit kostengünstigen Indexfonds hinterlegen – je mehr ETFs, desto besser. Aber glänzt der Deka Global Champions nicht mit Top-Bewertungen? Und er hat den wichtigsten Index von allen, den MSCI World, auf Sicht der vergangenen fünf Jahre trotz der höheren Kosten um einige Prozentpunkte geschlagen.

Ich sehe das – auch wegen meiner Erfahrungen mit einem Riester-Fonds und anderen Versicherungslösungen – etwas anders. Der Deka Global Champions mag zwar eine bis 2006 zurückreichende Erfolgsstory sein. Seine Top-Positionen sind jedoch nahezu deckungsgleich mit dem MSCI World. Deshalb glaube ich kaum, dass das Managementteam den Mumm hat, komplett andere Schwerpunkte zu setzen, wenn das sehr USA- und Technologie-lastige Vorbild einmal nicht mehr läuft wie geschmiert. Und wer weiß, vielleicht reden wir dann für die kommenden 40 Jahre statt über eine durchschnittliche Rendite von 8 Prozent nur von 6 oder 4 Prozent. Was die in Aussicht gestellte monatliche Zusatzrente schon mal deutlich schmälern würde, nämlich auf 209,70 Euro oder 133,64 Euro.

Überhaupt, 40 Jahre: Existiert der Deka Global Champions im Jahre 2064 noch? Welche Steuergesetze gelten dann? Was bleibt abzüglich Inflation von 133,64 Euro? Wie viele Kosten fallen für den Policen-Mantel in dieser Zeit insgesamt an, und kann ein heute 25-jähriger Berufsanfänger auch nur ansatzweise abschätzen, ob die versprochenen Steuervorteile für ihn tatsächlich relevant sind? Oder, anders formuliert: Wäre es nicht besser, mit dem Fondssparen erst einmal so flexibel wie möglich zu beginnen? Und sich dadurch alle Optionen für einen späteren Wechsel in andere Anlagemodelle offenzuhalten?

Fragen über Fragen. Alleingültige Antworten darauf gibt es nicht. Wohl aber die schleichende Ahnung, dass die Beratungszimmer von Banken und Sparkassen nach wie vor eher Tatort als Schutzraum sind, wenn es um Weichenstellungen in der persönlichen Vermögensplanung geht. Ich empfehle den Gang zum unabhängigen Fondsspezialisten.