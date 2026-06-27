Auf ihrem Vermögenstag zeigt sich die V-Bank zerknirscht ob des kürzlichen Cyberangriffs, doch dankt zugleich ihren Kunden. Eindrücke eines Treffens unter schwierigen Vorzeichen.

Manche Vorhaben sind lange im Voraus geplant, doch wenn es dann soweit ist, stehen sie auf einmal unter ganz neuen Vorzeichen. So erging es jetzt der V-Bank mit ihrem schon seit Monaten anberaumten Vermögenstag.

Cyberangriff: Vorstände entschuldigen sich

Die Depotbank, die sich speziell an unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices richtet, hatte Mitte Juni einen Cyberangriff erlitten: Bei einem Dienstleister der Bank waren Daten von V-Bank-Kunden abgeflossen. Nicht einmal zwei Wochen nach Aufdecken des Vorfalls fand nun die jährliche große Kundenveranstaltung statt.

Die drei V-Bank-Vorstände, Lars Hille, Florian Grenzebach und Stefan Lettmeier, starteten ihre Begrüßung so auch mit einer Entschuldigung. „Wir wissen, was wir Ihnen und Ihren Kunden in diesen Tagen zumuten“, sagte Hille. Gleichzeitig dankte der Vorstandschef für das Verständnis, das viele Kunden der Bank entgegengebracht hätten – samt der Sorge um das leibliche Wohl der Mitarbeiter, die im Zuge des Cybervorfalls einige Überstunden geleistet hatten. Vorstand Florian Grenzebach würdigte einige nette Gesten: „Sie haben uns nicht mit faulen Eiern beworfen - sondern Croissants in die Bank geschickt.“

Die V-Bank werde in Reaktion auf den Angriff einige Dienste abschalten und aus Sicherheitsgründen neu aufsetzen, etwa die Endkunden-App. Der gesamte Vorfall werde aktuell noch in all seinen Details untersucht.

Markteintritt in der Schweiz als nächster Meilenstein

Erfreulicheres konnten Hille, Grenzebach und Lettmeier zur Geschäftsentwicklung vermelden. 52,2 Millionen Euro Gewinn vor Steuern im Jahr 2025, eine solide Eigenkapitalbasis mit zuletzt 19,9 Prozent Kernkapitalquote sowie neue Investitionen von 74,6 Millionen Euro, gestemmt rein aus Eigenmitteln. Verbesserungen verspreche man sich zudem durch die Migration in die Oracle-Cloud, die die V-Bank gemeinsam mit seinem Kernbankensystem-Anbieter, Avaloq, gerade vollzogen habe, teilte Hille mit.

Ein wichtiger Meilenstein steht der V-Bank direkt bevor: Das Depotbanken-Geschäft wird in die Schweiz ausgedehnt. Mit der Lizenz durch die schweizerische Finma rechnen die Münchner in den kommenden Tagen.

Die Vermögenstage der V-Bank folgen einer festen Choreografie: Nach Begrüßung durch den Vorstand erläutert Flossbach-von-Storch-Stratege Philipp Vorndran in einer Keynote aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie gesellschaftspolitische Großtrends - in diesem Jahr etwa die breitere Auswirkung von Künstlicher Intelligenz.

In einer Vielzahl von Weiterbildungspanels können sich die Besucher zudem über aktuelle Produkt- und Vertriebsthemen informieren. Ebenso bietet der Vermögenstag einen Messebetrieb – sowie reichlich Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch, bei Mittagessen, in Kaffeepausen und beim abschließenden Barbecue.

Wir zeigen die Veranstaltung in Bildern.

1 / 16 Bildquelle: V-Bank / Anke Leuschke