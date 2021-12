Vermögensverwaltende Fonds: Der Fels in der Brandung?

„Der MMD-Index Defensiv hat seit dem Beginn der Abschwünge um 2,2 Prozent nachgelassen, unser Defensiv-Mandat ist mit lediglich rund 1,2 Prozent im Minus“, dokumentiert Erdmann seinen Erfolg. Die Fonds der Risikoklasse „Ausgewogen“ notieren im Durchschnitt 4,6 Prozent niedriger. Erdmann: „Auch dort liegt unser Mandat besser, es hat nur 3,4 Prozent verloren.“ Innerhalb der von MMD definierten Risikoklassen gab es allerdings starke Ausreißer nach oben und unten. So reicht die Bandbreite im MMD-Mandat Defensiv von plus 0,6 Prozent (Bantleon Opp.S PA, WKN A0NB6N) bis minus 4,4 Prozent (4Q Income Fonds Universal,978199). Bewährt haben sich auch die Fonds M&W Privat (plus 2,4 Prozent, A0LEXD) und der Carmignac Patrimoine (plus 2 Prozent, A0DPW0) aus der MMD-Risikoklasse „Ausgewogen“. Schlusslicht ist dort der ETF-Dachfonds P (556167), der mit 11,8 Prozent im Minus liegt. „Indem wir zehn VV-Fonds in unseren Mandaten kombinieren, reduzieren wir zusätzlich das Risiko“, sagt Erdmann. So seien etwa Multi-Manager-Ansätze, Trendfolgesysteme und Dachfondskonzepte mit von der Partie. Erdmann: „In solchen Marktphasen gleichen aufgrund ihrer Strategie besonders erfolgreiche Fonds Schwächen anderer Investmentstile aus. Und wer weiß schon, welcher Fonds wann ganz vorn mit dabei sein wird?“