Vermögensverwalter: Anleiherally sorgt für mulmiges Gefühl

An eine schnelle Zinssteigerung glaubt Krugman ganz und gar nicht. Zwei Jahre nach Einführung der umfangreichen Hilfspakete liegt die Arbeitslosigkeit in den USA immer noch bei zehn Prozent. Wenn das Wachstum der Wirtschaft wie bisher hinter dem Wachstum der Arbeitsbevölkerung zurückbleibt, wird die Arbeitslosigkeit in den USA logischerweise weiter steigen. Für steigende Notenbankzinsen sei da, so Krugman, kein Platz.Steigende oder fallende Anleihepreise: Manche Kommentatoren halten sich mit solchen Fragen schon gar nicht mehr auf. Sie sehen das ganze System als gefährdet an. Der Deutschland-Chefvolkswirt von Barclays setzt sich für die Einführung eines Goldstandards ein. Die Geldversorgung müsse (re-)privatisiert werden.Seien wir ehrlich: Welche Analysen die Zukunft am besten treffen und wer die Reaktionsmuster der politischen und wirtschaftlichen Institutionen in dieser ziemlich einmaligen historischen Konstellation am besten voraussieht, kann heute niemand auch nur einigermaßen sicher sagen. Selten gab es so viele verschiedene Meinungen, so viele plausibel klingende Argumente.In der ökonomischen Theorie gibt es für diesen Zustand den (vom Risiko zu unterscheidenden) Begriff der Unsicherheit. In Zeiten von Unsicherheit ist der Unterschied zwischen Prophezeiung und Prognose sehr gering. Selbst Sicherheit ist in einem solchen Umfeld ein zweifelhafter Begriff.An nichts zeigt sich das so sehr wie an Anleihen, deren Ratings in immer kürzeren Abständen über den Haufen geworfen werden müssen und bei denen nur sicher erscheint, dass jede hochgehandelte individuelle zehnjährige Anleihe über die Laufzeit einen Kursverlust erleiden wird.