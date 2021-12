Von DJE Kapital Vermögensverwalter Concept VM mit neuem Leiter Fondsvertrieb

Matthias Schneider schließt sich Concept Vermögensmanagement an: Zum 1. Oktober übernimmt der frühere Vertriebsfachmann von DJE Kapital die Leitung des Fondsvertriebs für den Concept Aurelia Global, den Multi-Asset Fonds des Bielefelder Vermögensverwalters. „Nach fünf spannenden Jahren in einem größeren Haus hat mich die Aufgabe sehr gereizt, bei Concept meine vertriebliche Erfahrung einzubringen und hier auch durchaus mit Pioniergeist tätig zu werden“, so Schneider zu seiner neuen beruflichen Station.

Der 49-jährige Vertriebsexperte soll helfen, den Aurelia-Fonds „noch deutlich besser im Markt bekannt zu machen“, sagt Thomas Bartling, verantwortlicher Fondsmanager und einer der Geschäftsführer von Concept Vermögensmanagement. Das Volumen des Aurelia-Fonds hatte jüngst die 180 Millionen Euro überschritten.